CRAVITY weiterhin erfolgreich auf Tour

ⓒ STARSHIP Entertainment

Die koreanische Boygroup CRAVITY hat nun ihre Welttournee begonnen. Am 13. und 14. Mai standen sie zuerst einmal in Seoul auf der Bühne. Damit veranstalteten sie nach etwa einem Jahr und einem Monat wieder ein Solokonzert in Korea. Das Konzert am 14. Mai wurde sogar über Beyond Live live übertragen, somit konnten es sich auch ausländische Fans ansehen.

CRAVITY trugen die Lieder “Get Lifted“ und „Baddie“ zum ersten Mal in Rahmen eines Konzertes vor. Mit den Performances waren die Lieder beeindruckender, daher waren die Fans sehr angetan. Nach schnellen Liedern wurden Balladen gesungen, auf die dann sogleich wieder mitreißende Performances folgten. Die Blicke der Fans klebten förmlich an den Stars, die immer in Bewegung waren.

Die Jungs meinten, dass sie sehr glücklich seien, ihre Worldtour erfolgreich gestartet zu haben. Dank ihrer Fans könnten sie sich nun voller Enthusiasmus auf die Welttournee begeben.

Nach ihrem erfolgreichen Auftritt in Seoul geht es weiter nach Japan. Dort werden sie Anfang Juni auf die Bühne treten. Dann werden sie ab Mitte Juni verschiedene Orte in Amerika besuchen.