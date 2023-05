Twice begeistern japanische Fans

ⓒ JYP Entertainment

Die koreanische Girlgroup Twice hat am 13. und 14. Mai in Osaka mit großem Erfolg ein Konzert veranstaltet. Die Sängerinnen standen schon im März 2019 im Tokioter Dom auf der Bühne, was für eine noch junge Gruppe sehr bemerkenswert war. Anschließend wurden die Tickets für alle drei Auftritte in der gleichen Veranstaltungshalle im April 2022 ausverkauft. Nun wurden vor ein paar Tagen im Stadion in Osaka Auftritte absolviert.

Auf der Bühne trugen die Girls auch Lieder ihrer zehnten Single vor, die erst am 31. Mai auf den Markt kommen wird. Das war für die Fans natürlich ein besonderer Moment. Danach folgten Lieder wie „Set Me Free“ aus dem zwölften Minialbum „READY TO BE“, das auf den zweiten Platz von Billboard 200 gekommen war. Weitere Hitsongs wie „Yes or Yes“, „Cheer Up”, “Knock Knock” und weitere wurden vorgetragen.