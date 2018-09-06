Странный отец (11) 속이 넓네요

Фраза недели

속이 넓네요

[Соги нольбнэё]

Вы великодушный.





Грамматика

속 – переводится как «душа, глубокая часть какого-либо существа или предмета». Далее идет прилагательное 넓다 «широкий» с окончанием неофициально-вежливой стили речи –네요. Дословно 속이 넓네요 переводится, как «широкая душа», что конечно означает «великодушие».





- 저 같으면 벌써 화냈을 텐데. 속이 넓네요.

- Я бы сразу разозлился. Вы великодушный.





- 이렇게까지 안 도와주셔도 되는데. 속이 넓네요.

- Можно было так не помогать. Вы великодушный.





- 우리가 알아서 하는데, 도와주셔서 감사해요. 속이 넓네요.

- Мы бы сами справились, спасибо за помощь. Вы великодушный.









Помимо этого мы попробовали выучить другие выражения.





이러지 않아도 되는데 – Вам не обязательно было помогать

도움 없었으면 큰일날 뻔했어요 – Что бы я делал без вашей помощи



