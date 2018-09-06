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Странный отец (11) 속이 넓네요

#Говорим как герои сериалов l 2018-09-03

Говорим как герои сериалов

Фраза недели 

속이 넓네요

[Соги нольбнэё] 

Вы великодушный.


Грамматика 

속 – переводится как «душа, глубокая часть какого-либо существа или предмета». Далее идет прилагательное 넓다 «широкий» с окончанием неофициально-вежливой стили речи –네요. Дословно 속이 넓네요 переводится, как «широкая душа», что конечно означает «великодушие». 


- 저 같으면 벌써 화냈을 텐데. 속이 넓네요. 

- Я бы сразу разозлился. Вы великодушный. 


- 이렇게까지 안 도와주셔도 되는데. 속이 넓네요.

- Можно было так не помогать. Вы великодушный.


- 우리가 알아서 하는데, 도와주셔서 감사해요. 속이 넓네요.

- Мы бы сами справились, спасибо за помощь. Вы великодушный.



Помимо этого мы попробовали выучить другие выражения. 


이러지 않아도 되는데 –  Вам не обязательно было помогать

도움 없었으면 큰일날 뻔했어요 – Что бы я делал без вашей помощи


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