Странный отец (11) 속이 넓네요

Ан Хён Су завершит карьеру в России
2018-09-06 10:17:45
#Говорим как герои сериалов l 2018-09-03
Фраза недели
속이 넓네요
[Соги нольбнэё]
Вы великодушный.
Грамматика
속 – переводится как «душа, глубокая часть какого-либо существа или предмета». Далее идет прилагательное 넓다 «широкий» с окончанием неофициально-вежливой стили речи –네요. Дословно 속이 넓네요 переводится, как «широкая душа», что конечно означает «великодушие».
- 저 같으면 벌써 화냈을 텐데. 속이 넓네요.
- Я бы сразу разозлился. Вы великодушный.
- 이렇게까지 안 도와주셔도 되는데. 속이 넓네요.
- Можно было так не помогать. Вы великодушный.
- 우리가 알아서 하는데, 도와주셔서 감사해요. 속이 넓네요.
- Мы бы сами справились, спасибо за помощь. Вы великодушный.
Помимо этого мы попробовали выучить другие выражения.
이러지 않아도 되는데 – Вам не обязательно было помогать
도움 없었으면 큰일날 뻔했어요 – Что бы я делал без вашей помощи
2018-09-06 10:17:45
2018-09-04
2018-09-05