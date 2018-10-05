Очередной визит госсекретаря США в Пхеньян

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Четвёртый по счёту визит госсекретаря США Майкла Помпео в КНДР сначала планировался в конце августа, однако глава Белого дома Дональд Трамп отменил его из-за отсутствия прогресса в денуклеаризации. В последнее время ситуация изменилась, и предпосылки для того, чтобы такой визит стал возможен, были созданы на межкорейском саммите в Пхеньяне. Предстоящий визит даёт надежду на возобновление переговорного процесса о денуклеаризации. Как сообщили в госдепартаменте США, Майкл Помпео встретится 7 октября в Пхеньяне с лидером КНДР Ким Чон Ыном. О том, каких результатов можно ожидать от предстоящего визита, который станет четвёртым по счёту, рассказывает профессор Ким Ён Хён с факультета северокорейских исследований Университета Тонгук.