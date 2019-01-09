В РК растёт число членов профсоюзных объединений 

Южнокорейские трудовые круги объединены по большей части Федерацией корейских профсоюзов и Корейской конфедерацией профсоюзов. В первую входят 27 крупных объединений отраслевых профсоюзов. Федерация была основана в 1946 году. Тогда она называлась Корейской независимой федерацией профсоюзов. За предыдущие годы она неоднократно меняла свой формат и характер деятельности. В 1961 году в связи с военным переворотом она была расформирована, а затем создана вновь. С 1960-х годов федерация придерживалась позиции поддержки политики правительства по экономическому развитию, ориентированному на экспорт. Поэтому во многом организация не могла представлять интересы трудящихся, активно борясь за повышение зарплаты и улучшение условий труда.





В качестве альтернативы появилась Корейская конфедерация профсоюзов. С 1970-х годов в стране активизировалось движение демократизации профсоюзов. Одновременно влияние Федерации корейских профсоюзов ослабло. В результате, в 1990 году был сформирован Национальный совет профсоюзов, на базе которого в 1995 году создана Корейская конфедерация профсоюзов, которая закрыла эпоху безраздельного влияния федерации. В настоящий момент более старшая федерация сосредоточена на расширении, поставив цель довести количество своих членов до 2 млн человек. Большие усилия прилагаются для создания профсоюзов в Samsung Group и в отрасли информационных технологий, которые прежде практически не имели профессиональных объединений. Однако в конфедерации темпы увеличения количества членов гораздо выше. В ближайшее время показатель может составить 980 тыс. человек. Между тем, уровень формирования профсоюзов в трудовых кругах составляет по стране всего 10,7%. Проблемой является и то, что большинство из них сосредоточены в секторе крупных компаний. В этой связи звучат призывы о том, что две организации должны нести более широкую социальную ответственность, не ограничиваясь нынешними интересами.