HRI: Экономическая ситуация в РК

Экономическая ситуация РК при превышении ВНД на душу населения в 30 тыс. долларов лучше, чем в развитых странах на момент достижения данного показателя. Такой вывод изложен в отчёте института экономических исследований при группе Хёндэ (HRI), посвящённом обнадёживающим факторам в экономике РК на 2019 год. В документе говорится, что «Нынешние темпы экономического роста в стране относительно высоки, а уровень безработицы низкий». Указывается на необходимость активизировать развитие основных отраслей промышленности страны и сконцентрировать усилия на поисках двигателей нового роста экономики страны. Институт сопоставил экономическую ситуацию РК и шести развитых стран мира, население которых превышает 50 млн человек, в течение пятилетнего периода вокруг момента достижения 30 тыс. долларов ВНД на душу населения. К числу этих шести стран относятся США, Англия, Япония, Германия, Франция и Италия.





По данным отчёта среднегодовой рост экономики РК за период с 2016 по 2020 год составил 2,8%, что меньше, чем в США и Англии, и больше, чем в Японии, Франции, Германии и Италии. Средний уровень безработицы в РК на данный период составляет 3,6%. Это ниже, чем в вышеупомянутых странах за исключением Японии. Средний уровень инфляции в РК составляет 1,6%, что выше, чем в Великобритании, и ниже, чем в остальных пяти странах. В качестве положительных факторов для отечественной экономики в отчёте института Хёндэ назвали устойчивость южнокорейской воны в отношении иностранных валют и сохранение профицита текущего платёжного баланса. По состоянию на конец прошлого года южнокорейские валютные резервы составляют 403,7 млрд долларов. По этому показателю страна занимает 8-е место в мире. Эксперты ожидают дальнейшего сохранения профицита платёжного баланса, ссылаясь на низкую вероятность удорожания сырой нефти.



