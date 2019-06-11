Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Мун Чжэ Ин: Лидеры КНДР и США должны встретиться как можно скорее

#На тему дня: комментарий к главной новости l 2019-06-13

Новости

Мун Чжэ Ин: Лидеры КНДР и США должны встретиться как можно скорее

Президент РК Мун Чжэ Ин выразил желание как можно скорее провести межкорейский саммит. Это связано со стремлением сохранить активность диалога по ядерной проблеме. Ранее южнокорейский президент сыграл значительную роль в организации первого и второго саммитов КНДР и США.  Мун Чжэ Ин выразил надежду на то, что встречу с северокорейским лидером удастся провести до запланированного на конец июня южнокорейско-американского саммита. Это связано с намерением обсудить диалог между КНДР и США на межкорейском и южнокорейско-американском саммитах. 


Пхеньян и Вашингтон не могут возобновить полноценные контакты после неудачного саммита в Ханое. Но к годовщине совместной Сингапурской декларации КНДР и США, появились признаки некоторых изменений. 11 июня президент США Дональд Трамп сообщил журналистам в Белом доме, что получил накануне «красивое» и «очень тёплое» письмо от северокорейского лидера Ким Чон Ына. Он сказал об этом как о положительном развитии событий. Таким образом, в сообщении Ким Чон Ына могла быть отражена гибкая позиция, дающая возможность найти выход из нынешнего застоя. 


Мун Чжэ Ин вносил большой вклад в разрешение сложных ситуаций, когда диалог между КНДР и США заходил в тупик. К примеру, он обеспечил проведение первого саммита двух стран в Сингапуре, предотвратив его срыв. 24 мая прошлого года  Трамп направил открытое послание Ким Чон Ыну. «К сожалению, в связи с сильным гневом и открытой враждебностью, продемонстрированными в вашем последнем заявлении, я нахожу невозможным проводить в настоящее время эту давно планировавшуюся встречу»,- говорилось в послании главы Белого дома. Помимо формальных причин, за этим стояло отсутствие точек соприкосновения в позициях США и КНДР по осуществлению денуклеаризации. В этой ситуации 26 мая прошлого года Мун Чжэ Ин встретился с Ким Чон Ыном. Это была их вторая встреча. Первая состоялась 27 апреля того же года. Благодаря этому лидеры КНДР и США провели встречу в Сингапуре, приняв совместную декларацию. Сегодня посредническая роль Мун Чжэ Ина осложняется рядом факторов. Саммит КНДР и США в Ханое состоялся, но оказался безрезультатным. Затем  между этими странами контактов не было. Выход из ситуации, судя по всему,  может быть найден благодаря дипломатии дружественных посланий. Кроме того, многое может зависеть и от действий Мун Чжэ Ина. Если межкорейский саммит состоится до встречи глав РК и США, то с большей уверенностью можно будет говорить о проведении третьего северокорейско-американского саммита.  


Список

Рекомендуем