



Корейская традиционная музыка в последнее время всё чаще привлекает внимание слушателей, тем более что некоторые исполнители стали записывать всем знакомые композиции в новой современной аранжировке. В нашем выпуске вы сможете познакомиться как раз с такими композициями, в них традиции и современность сплелись воедино.





Выпуск 430. Традиционные мелодии в современной обработке

* Песня «Ода смерти» – Ли Чжон Пхё (вокал, цитра каягым)

* Песня «Вольчжонмён» - Ха Юн Чжу (вокал), ансамбль «Вторая луна»

* Песня «Приходят» - Группа Jambinai