Художник –дизайнер Сергей Пак из Узбекистана
2019-09-06
#Мелодии Кореи l 2019-09-04
Корейская традиционная музыка в последнее время всё чаще привлекает внимание слушателей, тем более что некоторые исполнители стали записывать всем знакомые композиции в новой современной аранжировке. В нашем выпуске вы сможете познакомиться как раз с такими композициями, в них традиции и современность сплелись воедино.
Выпуск 430. Традиционные мелодии в современной обработке
* Песня «Ода смерти» – Ли Чжон Пхё (вокал, цитра каягым)
* Песня «Вольчжонмён» - Ха Юн Чжу (вокал), ансамбль «Вторая луна»
* Песня «Приходят» - Группа Jambinai
2019-09-06
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2019-09-06
Волшебный мир корейских сказок
2019-09-05