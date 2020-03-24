Пандемия вируса COVID-19 и удалённая работа

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Пандемия вируса COVID-19 меняет ситуацию на рабочих местах. Многие компании ввели для своих сотрудников режим удалённой работы, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса. С подробностями - директор Института экономических исследований Чхамчжоын г-н Ли Ин Чхоль.





В структуре работы происходят большие изменения. Всё больше сотрудников компаний работают дома, и эта система стала привычной, в то время как раньше её можно было представить разве что в Силиконовой долине. Она стала возможной, благодаря развитию информационных технологий. Десятки компаний принимают эту модель для сдерживания распространения вируса COVID-19. Особенно широко она используется в городе Тэгу и провинции Кёнсан-Пукто, наиболее пострадавших от вируса. Я полагаю, что число тех, кто работает на дому по всей стране, составляет население небольшого города. Такого явления не было во время эпидемий свиного гриппа H1N1 и ближневосточного респираторного синдрома. Некоторые эксперты полагают, что удалённая работа побудит корпоративную культуру страны развиваться по-новому.





Система удалённой работы предполагает отсутствие необходимости ежедневно приходить в офис. Сотрудники компаний могут работать в любом месте и в любое время, используя информационные технологии. В 2012 году в Национальное собрание поступил законопроект о поощрении системы удалённой работы с целью стимулирования рождаемости и создания новых рабочих мест. Однако корейцы считают личное общение очень важным, а развитая система общественного транспорта позволяет легко добраться до рабочего места. По этим причинам удалённая работа пока не получила распространения. Однако пандемия вируса COVID-19 заставила о ней вспомнить.





Первый случай заражения вирусом COVID-19 был подтверждён в Республике Корея 20 января, и практически сразу же встал вопрос о внедрении системы удалённой работы. Первой крупной компанией, предоставившей своим сотрудникам возможность работать дома, начиная с 25 февраля, стала SK Group. В этой компании данная система действует до конца марта. Примеру SK Group последовали Hanwha Group, Hyundai Motor Group, Lotte, филиалы CJ Group, производители продуктов питания Nongshim и Samyang Foods и многие другие. Цель данной системы состоит в том, чтобы максимально сократить число людей, одновременно находящихся в закрытом помещении.





Сегодня большинство крупных компаний имеют техническое оснащение, позволяющее внедрить удалённую работу. Сотрудники используют электронную почту, корпоративные приложения для мобильных мессенджеров и системы оперативного обмена файлами. Кроме того, возрастает роль искусственного интеллекта, который помогает в ряде случаев обходиться без людей.





Искусственный интеллект хорошо подходит для выполнения простой и повторяющейся работы. Так, компания Hancom создала компьютерную систему AI Check-25 которая в автоматическом режиме проверяет состояние здоровья находящихся в карантине. Компьютер спрашивает о наличии характерных симптомов, таких как лихорадка или кашель, воспринимая простые ответы «да» или «нет». Основываясь на ответах, система собирает и анализирует данные. Поскольку она может совершать несколько звонков одновременно, есть возможность контролировать большое количество людей. В данном случае нет необходимости беспокоиться о нехватке консультантов или их большой загруженности. Подобное решение будет способствовать созданию системы эффективного реагирования на любые стихийные бедствия или вспышки инфекционных заболеваний, а не только на COVID-19.





В прошлом году производитель автозапчастей Hyundai Mobis представил робота, способного общаться с сотрудниками простым языком. Робот хранит 10 миллионов внутренних документов, которые легко найти в любое время. Металлургическая компания POSCO использует технологии искусственного интеллекта для управления доменными печами. Однако компании находятся в разных условиях в зависимости от их размера и типа бизнеса.





Многие отечественные компании внедрили систему удалённой работы, но большинство придерживаются старой практики. Например, сотрудники Samsung Electronics ежедневно ходят на работу. Малые и средние компании, которые не имеют возможности инвестировать в передовые информационные технологии, не могут дать возможность своим сотрудникам работать дома. Для них удалённая работа недоступна из-за дополнительных затрат. Правительство возмещает часть расходов на оплату труда малым предприятиям, планирующим переход на удалённую работу или гибкий график работы.





По результатам опроса, проведённого одним из южнокорейских рекрутинговых порталов, выяснилось, что лишь 40,5% компаний внедрили метод удалённой работы или планируют сделать это с целью борьбы с распространением вируса COVID-19. Это означает, что более половины компаний не хотят или не могут позволить себе затраты, необходимые для её внедрения. Конечно, не все компании из-за своей специфики могут перейти на удалённую работу. Если финансовым и страховым компаниям это сделать легко, то тем, кто занят в сферах обрабатывающей промышленности, строительства и машиностроения – практически невозможно. Исследователи и разработчики тоже не всегда могут работать дома, где нет необходимого лабораторного оборудования. Между тем, система удалённой работы может помочь компаниям сэкономить средства, которые затрачиваются сегодня на аренду офисных помещений. Сотрудники могут регулировать своё рабочее время и избежать стресса от общения с коллегами. Однако удалённая работа - это пока эксперимент. Для её широкого внедрения необходима поддержка правительства.