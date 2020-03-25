



В отличие от западной музыки корейские традиционные мелодии передавались от учителя к ученикам не с помощью нот, а с помощью словесных напевов. Достаточно было выучить лишь последовательность звукоподражательных слов, чтобы понять способ исполнения и ритм мелодии. Подробнее об этом необычном способе обучения исполнительскому искусству вы узнаете в нашем выпуске.





Выпуск 456. Словесные напевы

* Мелодия «Кин ёмбуль» из музыкального цикла «Тэпхунню» – Чхве Гён Ман (словесный напев)

* Часть «Хвимори» из мелодии «Санчжо» для каягыма (версия Ким Чжук Пха) – Ли Ён Хи (цитра каягым), Чо Сун Э (словесный напев), Ким Сан Хун (барабан чангу)

* Мелодия «Куым» – Ким Со Хи (словесный напев), Ансамбль традиционных ударных инструментов Ким Док Су