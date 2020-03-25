Подготовка к весне
2020-03-25
#Мелодии Кореи l 2020-03-25
В отличие от западной музыки корейские традиционные мелодии передавались от учителя к ученикам не с помощью нот, а с помощью словесных напевов. Достаточно было выучить лишь последовательность звукоподражательных слов, чтобы понять способ исполнения и ритм мелодии. Подробнее об этом необычном способе обучения исполнительскому искусству вы узнаете в нашем выпуске.
Выпуск 456. Словесные напевы
* Мелодия «Кин ёмбуль» из музыкального цикла «Тэпхунню» – Чхве Гён Ман (словесный напев)
* Часть «Хвимори» из мелодии «Санчжо» для каягыма (версия Ким Чжук Пха) – Ли Ён Хи (цитра каягым), Чо Сун Э (словесный напев), Ким Сан Хун (барабан чангу)
* Мелодия «Куым» – Ким Со Хи (словесный напев), Ансамбль традиционных ударных инструментов Ким Док Су
2020-03-25
2020-03-25 16:36:59
2020-03-25 17:40:39
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