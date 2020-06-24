Танцовщицы (3) 끔찍하다

Чистосердечное признание рэпера Чханмо
2020-06-24
#Говорим как герои сериалов l 2020-06-21
Диалог недели
박미영 (Пак Ми Ён)： 다 떨어지고 나면, 니가 어쩔 수 있겠나. 취직하는 수 밖에.
Что ты будешь делать, если мы провалимся. Останется только устраиваться на работу.
김시은 (Ким Си Ын)： 내가 여기 있으면, 뭐, 나이 들어서 엄마 밖에 더 되겠나.
Если я останусь здесь, то с возрастом никем не стану, разве что мамой.
맞다 아이가. 10년 후에, 20년 후에,
Да точно. Через 10 лет, 20 лет,
지금 엄마처럼 그런 옷 입고 이딴 집에서…
Буду одеваться, как моя мама сейчас, жить в этом ничтожном доме ...
엄마, 내는 그거 생각만 해도 끔찍하다.
Мама, мне жутко даже думать об этом.
Фраза недели
끔찍하다
[Ккым-ттик-хада]
Жутко
Грамматика
끔찍하다 – прилагательное, которое имеет значение «жуткий, отвратительный». В Корее данное выражение употребляют, когда упоминают о неприятном состоянии или действии, т.е. о том, о котором даже не хочется думать.
Внимание
☞ 끔찍하다 в форме разговорной речи : 끔찍해
☞ 끔찍하다 в форме неофициально вежливой речи : 끔찍해요
☞ 끔찍하다 в форме официально вежливой речи : 끔찍합니다
2020-06-24
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