Танцовщицы (3) 끔찍하다

Диалог недели

박미영 (Пак Ми Ён)： 다 떨어지고 나면, 니가 어쩔 수 있겠나. 취직하는 수 밖에.

Что ты будешь делать, если мы провалимся. Останется только устраиваться на работу.

김시은 (Ким Си Ын)： 내가 여기 있으면, 뭐, 나이 들어서 엄마 밖에 더 되겠나.

Если я останусь здесь, то с возрастом никем не стану, разве что мамой.

맞다 아이가. 10년 후에, 20년 후에,

Да точно. Через 10 лет, 20 лет,

지금 엄마처럼 그런 옷 입고 이딴 집에서…

Буду одеваться, как моя мама сейчас, жить в этом ничтожном доме ...

엄마, 내는 그거 생각만 해도 끔찍하다.

Мама, мне жутко даже думать об этом.





Фраза недели

끔찍하다

[Ккым-ттик-хада]

Жутко





Грамматика

끔찍하다 – прилагательное, которое имеет значение «жуткий, отвратительный». В Корее данное выражение употребляют, когда упоминают о неприятном состоянии или действии, т.е. о том, о котором даже не хочется думать.





Внимание

☞ 끔찍하다 в форме разговорной речи : 끔찍해

☞ 끔찍하다 в форме неофициально вежливой речи : 끔찍해요

☞ 끔찍하다 в форме официально вежливой речи : 끔찍합니다



