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Всё больше стран мира вводят налог на цифровые услуги, что может напрямую сказаться на увеличении налогового бремени южнокорейских IT предприятий. Под цифровым налогом понимаются налоги с выручки от оказания цифровых услуг в странах, в которых компания не имеет постоянного офиса. Другими словами, это налоги, которые должны отчислять такие компании, как Google, Amazon, Facebook, с выручки за цифровые услуги, оказанные в странах, где компании не имеют головного офиса. Предпосылки к таким нововведениям сложились из-за того, что некоторые IT компании учреждают головной офис в странах с низким налогообложением вроде Ирландии или Люксембурга и уходят таким образом от налогов, хотя реальный доход от продажи онлайн-данных и цифровых услуг получают от пользователей из разных стран мира.

Организация экономического содействия и развития (ОЭСР) намерена разработать руководство по налогообложению цифровых услуг, однако некоторые страны мира уже начали вводить цифровые налоги самостоятельно. По данным Федерации корейских промышленников, в июле прошлого года Франция и ряд западноевропейских стран уже ввели или продвигают введение цифрового налога в размере 2-3%. Австрия, Чехия и некоторые восточноевропейские страны также работают над этим вопросом, определив ставку в 5-7%. Индия, Индонезия, Таиланд и Вьетнам уже ввели или планируют введение цифрового налога или схожей системы удержания налога. 24 июня на заседании южнокорейского комитета ОЭСР обсуждалась текущая ситуация с цифровыми налогами и их влияние на южнокорейские предприятия. Эксперты отметили, что многочисленные отечественные компании, имеющие выход в страны Азии, могут столкнуться с трудностями, тем более что в азиатских странах уровень налогообложения, как правило, выше, чем в Европе. Компании могут также столкнуться с двойным налогообложением и невозможностью получения налогового вычета внутри РК. В ходе заседания эксперты пришли к выводу, что необходимо усилить давление на страны, вводящие цифровой налог в одностороннем порядке, и расширить систему налоговых вычетов для предприятий, активно работающих на зарубежном рынке.