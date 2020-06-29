Саундтреки из сериала «Когда цветёт камелия»

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Четвёртая рубрика июня посвящена саундтрекам из сериала «Когда цветёт Камелия» (동백꽃 필 무렵) телеканала KBS2, показ которого состоялся в период с 18 сентября по 21 ноября прошлого года. На сегодняшний день это один из популярнейших сериалов в Корее. Свидетельством тому является высокий телевизионный рейтинг в 23,8%. Помимо интересного сюжета и великолепной игры актёров особого внимания заслуживает музыкальное сопровождение сериала. На протяжении сорока серий прозвучало целых 28 саундтреков. В их создании принимали участие многие известные певцы, такие как Джон Пак (존박), O.WHEN (오왠), Со Ю (소유), Хейз (헤이즈) и многие другие.

Сериал «Когда цветёт Камелия» повествует о взаимоотношениях двух главных героев – одинокой матери по имени Тон Бэк (동백) и местного полицейского Ён Сика (용식). Жизнь Тон Бэк сложилась далеко не самым удачным образом. Детство она провела в детском доме. В молодости Тон Бэк познакомилась с одним мужчиной, и впоследствии у пары появился ребёнок. Однако судьба распорядилась таким образом, что двое в конце концов рассталась. По сюжету Тон Бэк переезжает в вымышленный сельский городок Онсан в провинции Чхунчхон-Намдо, где открывает небольшое питейное заведение под названием «Камелия». К сожалению, и здесь она не находит счастье: многие жители начали относиться к Тон Бэк с неким предубеждением из-за её семейного статуса и рода деятельности. Песня «Судьба мне сказала» (운명이 내게 말해요) в исполнении певицы Хейз (헤이즈), открывшая рубрику неделю, наилучшим образом раскрывает внутреннее состояние героини, повествует о непростом жизненном пути, который прошла Тон Бэк.

К счастью, судьба делает Тон Бэк подарок, и в её жизни появляется один человек. Это местный полицейский Ён Сик, роль которого исполнил актёр Кан Ха Ныль (강하늘). Их первая встреча прошла в книжной лавке. Ён Сик, увидев Тон Бэк, с первого взгляда влюбляется в неё. Начав беседу, мужчина от растерянности сначала заговорил на английском, после чего начал нести непонятые слова, оставив далеко не самое лучшее впечатление. В итоге Тон Бэк подумала, что он попросту какой-то сумасшедший. Во второй песне рубрики «Странный человек» (이상한 사람) в исполнении Джона Пак как раз поётся о об этом. Под выражением «странный человек» понимаются определённые изменения в характере мужчины под влиянием красоты и очарования той девушки, к которой он испытывает чувства. Особую, романтическую, атмосферу создают очаровательный голос певца и сопровождение акустической гитары.

Непростая жизнь Тон Бэк оказала большое влияние на её характер, и она наглухо заперла дверь к своему сердцу. В ответ на признание Ён Сика Тон Бэк сказала, что её идеалом мужчины является актёр Кон Ю (공유) из сериала «Гоблин» (도깨비). Ён Сик же оказался очень простым и добрым парнем. В растерянности он спросил у Тон Бэк, о том, как же человек сможет победить гоблина, однако добавил, что самая милая из всех пород собак – это дворняжка, после чего убежал. Одна из подходящих к данной сцене песня – это третья музыкальная композиция «Неудачник» (Loser) в исполнении певца O.WHEN (오왠). Она идеально раскрывает чувства мужчины, который становится беззащитным перед любовью.

Несмотря на отказ, Ён Сик продолжает проявлять знаки внимания к Тон Бэк. Благодаря ему Тон Бэк, наконец, открывает своё сердце. От Ён Сика она впервые слышит искренние слова и похвалу. Ён Сик даёт обещание быть на её стороне в любой ситуации. Он признаётся, что всегда будет рядом, докажет ей, что она достойна лучшего. Тон Бэк больше не могла сдерживать своих чувств, и сильно растрогалась, сказав, что никогда и ни от кого не слышала таких слов. Для неё это было впервые. Вот так добрый парень Ён Сик смог завоевать сердце Тон Бэк и ответить на её вопрос о том, может ли человек стать чудом для другого человека. В заключение рубрики прозвучала песня «Ты для меня словно витаминка» (너는 내게 비타민 같다) в исполнении Motte и YONGZOO, открывшая новую страницу романтических отношений между двумя героями.