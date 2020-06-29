В США снимут ремейк корейского сериала «Отель дель Луна»





В США будет снят ремейк популярного корейского сериала «Отель дель Луна» (호텔 델루나) телеканала tvN. Как сообщили в Studio Dragon, в среду, 25 июня, компания приступила к сотрудничеству с американской кинопроизводственной компанией Skydance Media, создавшей шедевры мирового кино – «Терминатор», «Шестеро вне закона», «Миссия невыполнима» и многие другие фильмы и сериалы. Известно, что американский телевизионный писатель и продюсер Элисон Шапкер станет автором сценария для американской версии сериала. В Studio Dragon уверены, что сотрудничество с американской компанией внесёт неоценимый вклад в распространение корейского цифрового контента и позволит компании войти в разряд студий мирового класса. Компания CJ ENM, в состав которой входит Studio Dragon, и Skydance Media заключили договор о стратегическом партнёрстве в целях совместного производства и инвестиций в глобальный контент. Напомним, показ сериала «Отель дель Луна» состоялся в период с 17 июля по 1 сентября 2019 года. Телевизионный рейтинг сериала по версии Nielsen Korea составил 12%.