Создаётся альянс южнокорейских производителей аккумуляторов

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Южнокорейские производители аккумуляторов для электромобилей возлагают большие надежды на потенциальное партнёрство с ведущим автопроизводителем страны – компанией Hyundai Motor. 22 июня исполнительный вице-председатель Hyundai Motor Чон Ый Сон встретился с председателем LG Group Ку Гван Мо и вице-председателем Samsung Electronics Ли Чжэ Ёном, чтобы обсудить возможное сотрудничество в области производства аккумуляторов для электромобилей. Какова вероятность создания альянса между ведущим южнокорейским производителем автомобилей и производителями аккумуляторных батарей? На этот вопрос попытается ответить профессор Ким Пхиль Су с факультета автомобилестроения университета Тэрим.





Среди экологически чистых транспортных средств электромобили привлекают наибольшее внимание, а батареи составляют сердце электромобилей. LG Chem, Samsung SDI и SK Innovation - крупнейшие в Корее производители литий-ионных аккумуляторов, которые широко используются в электромобилях. Недавние встречи лидеров Hyundai Motor, LG и Samsung показывают, что Hyundai стремится занять доминирующее положение на рынке аккумуляторов. Samsung и LG имеют собственные подразделения по производству автомобилей и автомобильных компонентов, поэтому Hyundai, как ожидается, будет укреплять сотрудничество с ними.





Поскольку отрасли, связанные с электромобилями, становятся двигателями будущего роста, отечественные компании стремятся объединить усилия. Компания LG Chem заняла в прошлом месяце самую большую долю на мировом рынке аккумуляторов для электромобилей. Samsung SDI была на пятом месте, а SK Innovation – на седьмом. Другими словами, три южнокорейские компании лидируют на мировом рынке аккумуляторов для электромобилей. Ожидается, что количество электромобилей в ближайшие годы резко возрастёт, и батарей будет недостаточно. Чтобы подготовиться к этому, Hyundai Motor стремится обеспечить достаточное количество аккумуляторов, подписав деловые соглашения с несколькими производителями. Такое сотрудничество позволит Hyundai Motor разрабатывать и производить лучшие в мире аккумуляторы, а также сократить расходы.





Продукция Hyundai Motor занимает второе место на мировом рынке экологически чистых транспортных средств и четвёртое место по продажам электромобилей. Уже в следующем году компания планирует выпускать четыре-пять типов электромобилей, а к 2025 году расширить ассортимент, производя более 20-ти типов. Партнёрство с тремя производителями аккумуляторов, безусловно, выгодно всем. Важно и то, что Hyundai Motor будет и дальше повышать свой статус с появлением на рынке все бóльшего количества экологически чистых автомобилей, в том числе, электромобилей.





В настоящее время Hyundai Motor занимает четвёртое место в мире по продажам электромобилей. В 2025 году компания намерена войти в тройку лидеров, выпуская 23 модели и продав миллион единиц электромобилей. Для такого большого количества машин потребуются аккумуляторы. Расширение сотрудничества между производителями электромобилей и поставщиками аккумуляторов является глобальной тенденцией.





На долю аккумуляторных батарей приходится до 40 процентов общей стоимости электромобиля. Таким образом, крайне важно производить батареи с высокой плотностью энергии. Неудивительно, что мировые автомобильные компании создают совместные предприятия с производителями аккумуляторов. Например, Tesla, продавец электромобилей № 1, построила в Неваде завод по производству литий-ионных аккумуляторов совместно с японской Panasonic. Ожидается, что такая совместная деятельность получит дальнейшее развитие.





Другим известным примером является сотрудничество между немецким автопроизводителем Volkswagen и шведским поставщиком аккумуляторов Northvolt. Республика Корея, вероятно, увидит беспрецедентную аккумуляторную коалицию из четырёх крупных отечественных компаний во главе с Hyundai Motor. Такой альянс поддержит отечественную экономику.





В прошлом автомобили были просто средством передвижения. Но в будущем высокая добавленная стоимость будет сконцентрирована на автомобильных деталях и системах, необходимых для беспилотных автомобилей и электромобилей. Статус Hyundai Motor в Республике Корея достаточно высок. У компании тысячи партнёров, и практически четверть экономически активного населения страны в той или иной степени связана с автомобильной промышленностью. Она может создавать новые рабочие места и исследовать двигатели будущего роста. Правительству будет проще оказывать финансовую поддержку совместным бизнес-проектам местных фирм, чем тем, в которые вовлечены иностранные компании.





Правительство недавно объявило о выделении почти 62 млрд долларов на программу «Корейский новый курс», призванную помочь экономике к 2025 году преодолеть последствия пандемии COVID-19 и создать больше рабочих мест. Сотрудничество в аккумуляторном бизнесе станет центром так называемого «Нового зелёного курса», который является составной частью «Корейского нового курса». Посмотрим, станет ли альянс южнокорейских производителей аккумуляторов лидером мирового рынка.