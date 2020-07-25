Танцовщицы (8) 벌써?

Шесть месяцев борьбы с COVID-19
2020-07-25
#Говорим как герои сериалов l 2020-07-26
Диалог недели
김시은(Ким Си Ын)： 다시 돌아왔네.
Ты вернулся.
권승찬(Квон Сын Чан)： 어. 내 이제 개않다. 개않아졌다.
Да. Теперь все хорошо. Мне лучше.
김시은(Ким Си Ын)： 벌써? 와, 니 내 진심으로 좋아하긴 했나?
Уже? Вау, я тебе точно нравилась?
Фраза недели
벌써
[Боль-ссо]
Уже
Грамматика
벌써 – наречие, которое переводится как «уже». Данное выражение употребляется, когда какой-то процесс или ситуация произошла быстрее чем ваше ожидание. С помощью вопросительного знака усиливается эмоция удивления – 벌써?
Внимание
☞ в форме неофициально-вежливого стиля речи : 벌써요
☞ 이미 : Синоним к слову 벌써. Данное наречие употребляется, когда какой-то процесс уже закончен или ситуация завершилась.
2020-07-25
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