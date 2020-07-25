Танцовщицы (8) 벌써?

Диалог недели

김시은(Ким Си Ын)： 다시 돌아왔네.

Ты вернулся.

권승찬(Квон Сын Чан)： 어. 내 이제 개않다. 개않아졌다.

Да. Теперь все хорошо. Мне лучше.

김시은(Ким Си Ын)： 벌써? 와, 니 내 진심으로 좋아하긴 했나?

Уже? Вау, я тебе точно нравилась?





Фраза недели

벌써

[Боль-ссо]

Уже





Грамматика

벌써 – наречие, которое переводится как «уже». Данное выражение употребляется, когда какой-то процесс или ситуация произошла быстрее чем ваше ожидание. С помощью вопросительного знака усиливается эмоция удивления – 벌써?





Внимание

☞ в форме неофициально-вежливого стиля речи : 벌써요

☞ 이미 : Синоним к слову 벌써. Данное наречие употребляется, когда какой-то процесс уже закончен или ситуация завершилась.



