Компания Moin и её сервис международных банковских переводов

ⓒ MOIN

Настало время знакомства с южнокорейскими компаниями, которые своими новыми идеями помогают развивать экономику. Компания, которую мы собираемся представить сегодня, называется Moin (모인). Она предоставляет высокоэффективные услуги в сфере международных денежных переводов. У микрофона – директор департамента финансовой деятельности компании г-н Хо Сон Хён.





Компания Moin, основанная в 2016 году, имеет лицензию министерства планирования и финансов на денежные переводы в 30 стран. Иностранные компании могут переводить деньги в Республику Корея, используя сервис Moin. С начала этого года мы сотрудничаем с компанией-оператором ценных бумаг Mirae Asset Daewoo. Это позволило клиентам компании пользоваться услугой Moin по переводу денег за границу через мобильное приложение. Слово «моин» по-корейски означает «сохранить» или «собрать».





Основатель и президент компании Moin г-н Со Иль Сок изучал информатику в Корейском институте науки и технологий, а программное обеспечение - в Университете Ка́рнеги-Ме́ллона в США. Специалист по финансовым технологиям, он работал в компании Samsung Electronics и в компании венчурного капитала. Он обратил внимание на быстрорастущий рынок международных денежных переводов. Однако такие переводы являются дорогостоящими и трудоёмкими по сравнению с внутренним переводом денег. Тот, кто хочет перевести деньги за границу, должен заплатить несколько банковских комиссий, поскольку между отечественными и зарубежными банками имеются посредники. Компания Moin разработала эффективную альтернативу – удобные и безопасные денежные переводы. Moin напрямую соединяет отправителей и получателей, не пользуясь услугами банков-посредников, Используя технологию блокчейн, удалось снизить риски утечки информации и дополнительных расходов. Услуги Moin по переводу денег отличаются от услуг, предлагаемых банками.





Сервис, предлагаемый компанией Moin, позволяет осуществлять быстрые и удобные денежные переводы. Например, банк взимает за перевод около 10 долларов, банк-посредник - ещё 18-20 долларов, банк-получатель - около 20 долларов. Кроме того, может быть комиссия за конвертацию вона-доллар. Комиссионные Moin до 90% ниже, чем банковские. Пользователи сервиса Moin видят, что перевод денег за границу занимает не более пяти минут. Пользоваться нашим сервисом очень удобно. Он доступен где угодно и когда угодно, через веб-сайты или мобильные приложения, работающие на базе Android и iOS. Мы готовы быстро и точно ответить на вопросы клиентов о переводе денег за границу.





ⓒ MOIN

Служба денежных переводов Moin привлекает внимание как отечественных, так и зарубежных клиентов. В чём секрет успеха?





Компания Moin предлагает международные денежные переводы наиболее эффективным способом, комбинируя различные методы, включая технологию блокчейн. Сразу после своего основания в 2016 году компания использовала в зарубежных проводках криптовалюты. Корейские воны конвертировались в виртуальную валюту, отправлялись за границу и снова конвертировались в местную валюту. Впоследствии Moin использовала сети блокчейн, связав такие криптовалюты как Stellar и Ripple. Помимо платформ, основанных на технологиях блокчейн, использовались взаиморасчёты, предварительное финансирование и объединение средств. Смешивая эти различные схемы, Moin обеспечивает оптимизированную услугу денежных переводов.





Компания Moin разработала сервис денежных переводов на основе криптовалют. Но данная технология не могла быть развёрнута в коммерческих масштабах, поскольку действующее законодательство запрещает переводы с использованием криптовалют. Однако компания постоянно развивается в технологическом плане и осваивает новые внешние рынки.





Компания Moin продолжает разрабатывать технологии блокчейн для улучшения процесса денежных переводов. Недавно мы разрешили переводы в Таиланд через систему Ripple xCurrent. Глобальный рынок денежных переводов для физических лиц является поистине необъятным, но не во многих странах существует эффективная система транзакций. Плата за переводы в Африке и Южной Америке в некоторых случаях составляет более 10% от переводимой суммы. Мы стремимся проникнуть в регионы, где система международных денежных переводов не получила достаточного развития. Мы предоставляем свои услуги банкам в различных частях мира, подключаемся к рынку денежных переводов для юридических лиц. Международные платежи и переводы между ними в десятки раз превышают размеры переводов физических лиц. Являясь инновационным поставщиком услуг денежных переводов, мы надеемся сделать этот рынок более эффективным.





Компания Moin была основана с целью предоставления быстрого и удобного сервиса денежных переводов по доступным ценам. Теперь многие люди могут переводить деньги за границу максимально быстро и с минимальными затратами. Технологии компании ярко проявят себя на мировом рынке и превратят её в ведущего поставщика эффективных услуг в сфере международных денежных переводов.