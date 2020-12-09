Что такое «закон BTS» и с чем его едят?

Голы, забитые футболистом Сон Хын Мином в английской премьер-лиге
2020-12-09
# Новости шоу-бизнеса l 2020-12-09
Дорогие радиослушатели, в этом выпуске с вами снова Камила! Она развеет тревоги фанатов BTS, которые наверняка переживают о том, что одному из участников - Чжину совсем скоро нужно будет отправиться в армию. Также она расскажет, почему известная рэперша Ли Ён Чжи не смогла сдать важнейший экзамен 수능, результат которого определяет будущее корейских старшеклассников. Присоединяйтесь к эфиру «Новостей шоу-бизнеса» 9 декабря, чтобы узнать подробности!
2020-12-09
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