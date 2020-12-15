Тайный королевский инспектор: Секретный отряд (암행어사: 조선비밀수사단)





Режиссёр: Ким Чжон Мин, Ли Мин Су

Сценарист: Пак Сон Хун, Кан Мин Сон

В ролях: Ким Мён Су, Квон На Ра, Ли И Гён

Количество серий: 20





Действие происходит в эпоху государства Чосон (1392-1910 гг.). По сюжету, главный герой Сон И Гём работает в ведомстве хонмунгван, отвечающем за хранение официальных документов и сбор материалов для официальных историографов. В качестве наказания за участие в азартных играх он становится тайным королевским инспектором. На помощь ему приходит сыщица по имени Хон Да Ин, которая под видом девушки лёгкого поведения присоединяется к отряду Сон И Гёма и вместе с ним принимает участие в расследовании преступлений.