Актриса Хан Хё Чжу (배우 한효주)

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В прошлый раз вы познакомили вас с фильмом «Красота внутри», а сегодня предлагаем вам поближе посмотреть на актрису, которая сыграла в этом фильме главную роль – Хан Хё Чжу.





Девушка родилась в городе Чхончжу провинции Чхунчхон-пукто, и хотя с самого раннего детства она хотела стать актрисой, ее мечта так и оставалась простой мечтой, поскольку, как она призналась позже, она думала, что актерами становятся только те, кто живет в Сеуле.