Актриса Хан Хё Чжу (배우 한효주)

Снежное королевство
2020-12-15
#Пять минут о кино l 2020-12-15
В прошлый раз вы познакомили вас с фильмом «Красота внутри», а сегодня предлагаем вам поближе посмотреть на актрису, которая сыграла в этом фильме главную роль – Хан Хё Чжу.
Девушка родилась в городе Чхончжу провинции Чхунчхон-пукто, и хотя с самого раннего детства она хотела стать актрисой, ее мечта так и оставалась простой мечтой, поскольку, как она призналась позже, она думала, что актерами становятся только те, кто живет в Сеуле.
2020-12-15
2020-12-15 14:08:46
2020-12-15 14:08:36
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