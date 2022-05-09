Группа BraveGirls даст концерт в США





Группа BraveGirls (브레이브걸스) даст несколько концертов в США предстоящим летом. Первый концерт состоится 9 июля в Филадельфии, после чего певицы посетят восемь других американских городов, в том числе Нью-Йорк и Майами. Предстоящая серия мероприятий в США станет первой в карьере BraveGirls. Как сообщили в продюсерском агентстве Brave Entertainment, певицы очень ждут возможности встретится с поклонниками в США и порадовать их своими энергичными выступлениями. Группа BraveGirls дебютировала в 2011 году, однако долгое время оставалась неизвестной. В марте 2021 году девушки добились невероятного успеха, причём сделав это благодаря одной песне Rollin' (롤린), выпущенной ещё в 2017 году.