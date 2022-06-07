Мир на грани продовольственного кризиса

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Ряд регионов мира находится на грани продовольственного кризиса. Об этом говорится в совместном отчёте подведомственных организаций ООН - Всемирной продовольственной программы и Продовольственной и сельскохозяйственной организации. Отчёт был представлен 6 июня. Причинами надвигающегося кризиса названы засуха, наводнения, пандемия COVID-19 и кризис в Украине, повлёкшие за собой рост цен на продовольствие и энергоресурсы. В документе говорится, что на пороге кризиса находятся Индонезия, Пакистан, Перу, Шри-Ланка, тогда как в Эфиопии, Нигерии, Афганистане, Южном Судане, Йемене и Сомали кризис достиг уровня национального бедствия. Другими словами, в наиболее сложном положении оказались страны, столкнувшиеся сразу со связкой проблем – снижением производства продовольственных товаров, дестабилизацией экономики и повышением цен. Если за последние 4-5 лет от голода страдали 80 млн. человек, то сегодня - 276 млн. человек.

Вместе с тем, в связи с угрозой продовольственного кризиса страны всё больше следуют политике продовольственного протекционизма, что впоследствии может перерасти даже в торговые войны. Наиболее ярким примером является ситуация с сахаром и пальмовым маслом. Не так давно запрет на экспорт сахара ввела Индия – крупнейший мировой производитель данного продукта. Месячное ограничение на экспорт пальмового масла ввела Индонезия, на долю которой приходится 60% его производства.

В Республике Корея пока нет сбоев в поставках пшеничной муки или растительного масла, однако цены эти продукты растут. Так, за год лапша подорожала более чем на 30%, а пшеничная мука и растительное масло – более чем на 20%. В связи с этим министерство продовольствия, сельского и лесного хозяйства выделяет субсидии для стабилизации цен на муку, снижает пошлины на ввоз соевого и подсолнечного масла.