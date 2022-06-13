Певец Dawn возвращается с новым музыкальным альбомом

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Певец Ким Хё Чжон (김효종), более известный под творческим псевдонимом DAWN (던), за долгое время выпускает новый музыкальный альбом. Сингл под названием «Освежающе крутой» (Stupid Cool) выйдет 16 июня, сообщает продюсерское агентство P NATION. Это будет первая работа артиста за последние полтора года, после выхода его первого мини-альбома Dawndididawn (던디리던) в октябре 2020 года. Ранее артист в своих социальных сетях поделился кадрами с места съёмок видеоклипа к новой песне. Вместе с ним на кадрах запечатлена его подруга, певица HyunA (현아). Певец DAWN является бывшим участников группы Pentagon (펜타곤). В 2019 году дебютировал соло, в настоящее время ведёт разнообразную музыкальную деятельность.