Заячья печень (VOD)

Давным-давно четыре морских владыки-дракона правили востоком, западом, югом и севером. И вот один из них - дракон южных морей – серьёзно заболел. Как-то раз к больному дракону явился неизвестный гость.

«Я небожитель. Лишь заячья печень может тебя вылечить…»

Все слуги замолчали, узнав, что зайцы живут на суше. И лишь Черепаха, также служившая при Драконе, тихонько вышла вперёд.

- Я отправлюсь за зайцем.

Бережно храня рисунок зайца, Черепаха направилась на сушу.





Успеет ли Черепаха вернуться с заячьей печенью в морской дворец Дракона?

Что случится дальше с зайцем?