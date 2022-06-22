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Заячья печень (VOD)

2022-06-22

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Давным-давно четыре морских владыки-дракона правили востоком, западом, югом и севером. И вот один из них - дракон южных морей – серьёзно заболел. Как-то раз к больному дракону явился неизвестный гость.

«Я небожитель. Лишь заячья печень может тебя вылечить…»

Все слуги замолчали, узнав, что зайцы живут на суше. И лишь Черепаха, также служившая при Драконе, тихонько вышла вперёд. 

- Я отправлюсь за зайцем.

Бережно храня рисунок зайца, Черепаха направилась на сушу. 


Успеет ли Черепаха вернуться с заячьей печенью в морской дворец Дракона? 

Что случится дальше с зайцем?

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