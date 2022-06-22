Заячья печень (VOD)

Индекс KOSPI опустился ниже 2.400 пунктов
2022-06-21
Давным-давно четыре морских владыки-дракона правили востоком, западом, югом и севером. И вот один из них - дракон южных морей – серьёзно заболел. Как-то раз к больному дракону явился неизвестный гость.
«Я небожитель. Лишь заячья печень может тебя вылечить…»
Все слуги замолчали, узнав, что зайцы живут на суше. И лишь Черепаха, также служившая при Драконе, тихонько вышла вперёд.
- Я отправлюсь за зайцем.
Бережно храня рисунок зайца, Черепаха направилась на сушу.
Успеет ли Черепаха вернуться с заячьей печенью в морской дворец Дракона?
Что случится дальше с зайцем?
2022-06-21
Аудиосказки всему миру: Давным-давно в Корее
2022-06-22
2022-06-22
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