Пиво в Северной Корее

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В летнюю жару южнокорейцы любят пить прохладное пиво, закусывая его жареной курицей. Кружка ледяного пива с чуть горьковатым привкусом и кусочек хрустящей, но мягкой курицы наверняка заставят вас забыть обо всём на свете. Душными летними вечерами многие южнокорейцы любят посидеть в пивном баре или просто за столиком перед круглосуточным магазином, наслаждаясь пивом и жареной курицей. Пиво популярно и в Северной Корее, где самыми известными брендами являются «Понхак», «Кымган», «Рёнсон» и «Тэдонган». Менее распространённые, но тоже известные «Пхеньян» и «Кёнхын». Наиболее популярное пиво - «Тэдонган», которое названо в честь реки, протекающей через Пхеньян. Это пиво выпускается семи видов, вкус которых зависит от соотношения ячменного солода и риса. По сообщениям северокорейских СМИ, пиво «Тэдонган» производится из высококачественного ячменя, выращенного в провинции Хванхэдо, а также из хмеля, который выращивают в провинции Янгандо. В этой провинции много солнечных дней и чистой воды из подземных притоков реки Тэдонган. СМИ утверждают, что пиво, произведённое по новейшей технологии, отличается особым вкусом. Более подробно о пиве в Северной Корее расскажет профессор Чон Ын Чхан из Института образования в сфере воссоединения.