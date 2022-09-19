Дата рождения: 10 апреля 2012 г.

Рост: 147 см





Певица Ким Тхэ Ён родилась в 2012 году в уезде Пуан-гун провинции Чолла-Пукто. В возрасте четырёх лет проявила интерес к народным песням в жанре корейской музыки пхансори. Является победительницей ряда музыкальных конкурсов, в том числе конкурса Chunhyang Gugak Festival. В 2021 году приняла участие в музыкальной передаче «Мисс трот 2» (내일은 미스트롯2), в которой заняла четвёртое место. Выпустила несколько музыкальных альбомов, в том числе два сольных.