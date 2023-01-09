Новогодние обращения к народу в Северной Корее

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Ровно в полночь первого января прозвенел колокол в павильоне Посингак в центре Сеула, провозгласив наступление нового 2023 года. В Северной Корее также состоялось новогоднее праздничное мероприятие. Как сообщили СМИ, лидер страны Ким Чон Ын присутствовал на новогоднем концерте, который проходил на стадионе имени Первого мая в Пхеньяне. В этом году вместо традиционного новогоднего обращения к народу Ким Чон Ын выступил в самом конце декабря прошлого года на пленуме Центрального Комитета Трудовой партии Кореи. В своём докладе он подвёл итоги прошлого года и провозгласил задачи страны на новый, 2023 год. Новогоднее обращение к народу, где лидер КНДР говорит о политических планах на следующий год, по сути является руководящим указанием для жителей страны. В этой связи традиционно проводятся масштабные митинги, вдохновляющие на выполнение программных задач, поставленных в выступлении Ким Чон Ына.

В сегодняшнем выпуске мы рассмотрим, как со временем менялись формат и риторика новогодних обращений к народу северокорейских лидеров. Поможет нам в этом доктор Ли Чжи Сун из Корейского института национального воссоединения.