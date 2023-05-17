Рассказ «Моей домашней рисоварке Куку» писательницы Пак Чи Ён

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С тех пор, как Кан Сон Дон стал жить со своим отцом, он начал внимательно смотреть передачи о животных. В них, как бы это сказать, было гораздо больше полезной информации, чем в документальных фильмах о болезни Альцгеймера. Брату и сестре он об этом не рассказывал. Если бы об этом узнала Кан Чжин Гён, то наверняка бы открыто спросила, считает ли он отца домашним животным.

Причин на то не было. Кан Сон Дон ни в коем случае не относился к Кан Ман Соку как к кошке или собаке. Да и с чего бы: в отличие от умных зверюшек в отце не было ничего милого, он даже позывы в туалет не различал. Скорее, он был похож на рисоварку.

Средний срок службы рисоварки – от пяти до семи лет. Рисоварка в доме Кан Ман Сока рассчитана на десять порций, ей уже семь лет. Другими словами, её пора менять. Диагноз «болезнь Альцгеймера» Кан Ман Сок получил впервые тоже семь лет назад.









Кан Сон Дон решил, что кажется слишком нормальным. Люди должны знать о том, насколько сильно отец заставляет его страдать. Тогда Кан Сон Дон накормил отца кашей с двумя порциями слабительного.

В ту ночь Кан Ман Сок не переставал издавать мучительные стоны. Ещё через какое-то время он, полусогнувшись, вышел в комнату с приспущенными штанами и осторожно протянул ладонь, словно преподнося подарок. На ладони лежал его собственный кал.

Кан Сон Дон молча начал снимать Кан Ман Сока в прямом эфире. Комментарии заполонили грубости. Вскоре появилось жёлтое предупреждение, прямая трансляция была прервана.





어쩌면 너무 괜찮은 척 한 게 문제였다.

강만석이 자신을 얼마나 힘들게 하는 지 사람들이 알아야했다.

강만석에게 변비약 두 통을 섞은 죽을 먹였다.





그 날 밤 강만석이 끙끙거리는 소리가 들렸다.

잠시 후 강만석이 바지를 반쯤 내린 채 엉거주춤한 자세로 방문을 열고 나오며

마치 선물을 건네듯 조심스레 손바닥을 내밀었다.

손바닥위에 있는 건 똥이었다.





강선동은 말없이 강만석의 모습을 실시간으로 찍어 내보냈다.





채팅장은 욕설로 뒤덮였다.

곧이어 노란 경고장이 떴고, 라이브방송은 강제로 종료됐다.









Из интервью с профессором Пан Мин Хо Сеульского национального университета:

Чтобы выбраться из сложившейся ситуации, Кан Сон Дону приходится приукрасить действительность и сказать про раннюю стадию болезни Альцгеймера. Он сознательно стирает из памяти некоторые воспоминания, чтобы преподнести себя как доброго человека. С этой точки зрения его действительно можно назвать больным. Произведение поднимает сразу несколько сложных тем, среди которых и уход за пожилыми стариками, больными слабоумием, и подача этой проблемы в социальных сетях, и собственная подача перед другими людьми.









После поездки к отцу Кан Сон Дон снял видео от выхода из больницы и до самого дома и выложил его на YouTube. Прошло три месяца. Нужно пасть ниц. Нужно признать свою неправоту и выставить себя слабым, отчуждённым человеком, нуждающимся в теплоте и заботе взрослых людей. Это единственный способ, чтобы снова стать блоггером, собирать лайки и увеличивать количество подписчиков.

Стереть все воспоминания о плохом взрослом и оставить лишь воспоминания о добром ребёнке – именно таким образом протекала болезнь Альцгеймера у Кан Сон Дона. Добрый ребёнок Кан Сон Дон не переставал стараться жалеть и любить себя, собирать ещё больше винограда и завоёвывать признание других людей.





면회를 갔다가 병원 입구에서 돌아서서 집으로 오는 과정까지 찍은 영상을

강선동은 유튜브 채널에 올렸다.

3개월만이었다.

납작 엎드려야 한다.

잘못을 인정하고 착한 어른들의 다정과 배려가 필요한 소외된 약자임을 드러내야 한다.

다시 유튜버가 되어 좋아요를 받고 구독자 수를 늘리기 위해서는 그 방법뿐이었다.





나쁜 어른의 기억은 지우고 착한 아이의 기억만 남겨두는 것,

강선동의 치매는 그런 식으로 진행되었다.

착한 아이 강선동은 자신을 연민하고 사랑하려고 애쓰는 마음을,

더 많은 포도알을 수확하고 타인에게 인정받고 싶은 마음을 멈출 수 없었다.









Писательница Пак Чи Ён родилась в 1974 году в Сеуле. Дебютировала в 2010 году с рассказом «Спасение Земли с помощью пылесоса»