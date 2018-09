Ji Soo, Jin-young, Ji Woo, Jung Chae-yeon hội ngộ trong phim truyền hình chiếu trên Netflix

ⓒ YONHAP News

Bốn vai chính trong bộ phim truyền hình sắp tới “Because This Is My First First Love” đã thuộc về Ji Soo, Jin-young (cựu thành viên của B1A4), Ji Woo, và Jung Chae-yeon (thành viên nhóm DIA), theo một số nguồn tin ngày 5/9.

“Because This Is My First First Love” kể về những thanh niên ở độ 20 đang vật lộn với cuộc sống, từ tình yêu, ước mơ, cho đến tình bạn.

Bộ phim có thể sẽ được phát hành qua dịch vụ xem video trực tuyến Netflix của Mỹ.

Phim được sản xuất bởi Oh Jin-suk, người nổi tiếng với các series như “Yong-Pal”, “Cô nàng ngổ ngáo”…