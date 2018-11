Lần đầu tiên trong lịch sử, hai người gốc Hàn đắc cử Hạ nghị sĩ tại Mỹ

Lần đầu tiên sau 20 năm, người gốc Hàn đắc cử Hạ nghị sĩ tại Mỹ

Lần đầu tiên trong lịch sử, tại cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ, có hai người Mỹ gốc Hàn được đặt chân vào Quốc hội Mỹ. Đây cũng là lần đầu tiên sau 20 năm, người gốc Hàn đắc cử Hạ nghị sĩ Mỹ, kể từ sau khi cựu Hạ nghị sĩ Jay Kim, tên tiếng Hàn là Kim Chang-jun, thất cử vào năm 1999. Đặc biệt, hai người còn đắc cử ở hai nơi khác nhau, một người ở miền Đông, một người ở miền Tây nước Mỹ. Chính kiến cũng khác là một người thuộc đảng Dân chủ, và một người thuộc đảng Cộng hòa. Theo đó, khả năng hoạt động chính trị của người gốc Hàn trong xã hội Mỹ dự kiến sẽ được mở rộng đáng kể.





Bà Young Kim thuộc đảng Cộng hòa

Ứng cử viên đảng Cộng hòa Young Kim đã đắc cử tại khu vực bầu cử số 39 thuộc bang California. Bà là người gốc Hàn thuộc thế hệ 1,5, tức là người sinh ra tại Hàn Quốc, rồi di cư sang Mỹ. Sinh tại thành phố Incheon, bà đã trải qua thời niên thiếu tại thủ đô Seoul. Năm lên 13 tuổi, bà chuyển đến đảo Guam để theo học bậc trung học và trung học phổ thông. Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Nam California (USC), bà Young Kim bắt đầu làm ở công ty tài chính, rồi chuyển qua kinh doanh trong ngành may mặc. Sau đó, theo lời khuyên của chồng, bà bước chân vào sự nghiệp chính trị với vai trò là phụ tá cho Hạ nghị sĩ Ed Royce trong suốt 21 năm. Năm 2014, bà Young Kim đã đắc cử Hạ nghị sĩ bang California, và nay tiếp nhận khu vực đại diện của Hạ nghị sĩ Ed Royce, trở thành Hạ nghị sĩ Liên bang với nhiệm kỳ hai năm. Bà cam kết sẽ dồn hết sức vào việc giải quyết các vấn đề cộng đồng người Hàn, cũng như vấn đề trong mối quan hệ Hàn-Mỹ như Hiệp định thương mại tự do song phương, vấn đề phụ nữ bị ép mua vui trong Thế chiến II, vấn đề đoàn tụ gia đình người Mỹ gốc miền Bắc và gia đình ở Bắc Triều Tiên cũng bị ly tán do chiến tranh, và vấn đề người nhập cư.





Ông Andy Kim thuộc đảng Dân chủ

Trong khi đó, ứng cử viên đảng Dân chủ Andy Kim, người đắc cử ở khu vực bầu cử số 9 thuộc bang New Jersey, năm nay 36 tuổi, là người gốc Hàn thuộc thế hệ thứ hai. Bố ông là một người mồ côi bị khuyết tật, tốt nghiệp trường Đại học công nghệ Massachusetts (MIT) và Đại học Harvard, là tiến sĩ nổi tiếng trong lĩnh vực công nghệ di truyền. Bản thân ông Andy Kim cũng tốt nghiệp trường Đại học Chicago. Sau đó, ông nhận học bổng Rhodes của trường đại học Oxford (Anh), và bảo vệ tiến sĩ tại đây. Với chuyên ngành quan hệ quốc tế, ông đã hoạt động tích cực trong vai trò là chuyên gia cố vấn các vấn đề khu vực Trung Đông dưới thời Chính phủ Tổng thống Barack Obama. Ông làm việc ở Bộ Ngoại giao Mỹ với vai trò là chuyên gia vấn đề I-rắc, đảm nhận vai trò cố vấn chiến lược cho Tư lệnh Mỹ đồn trú tại Afganistan. Ngoài ra, Andy Kim cũng từng là trợ lý phụ trách các vấn đề I-rắc tại Hội đồng an ninh quốc gia Nhà Trắng (NSC). Với hình ảnh người bố và bản thân mình, ông Andy Kim tự hào vì đã thực hiện được “Giấc mơ Mỹ”. Khi vận động tranh cử, ứng cử viên Kim cam kết sẽ xây dựng nền tảng môi trường xã hội, giúp những người nhập cư giống như ông có thể thành công. Ông tuyên bố tham gia với quyết tâm chiến đấu hết mình vì bang New Jersey, nơi đã cho ông đạt được “Giấc mơ Mỹ”.

Với hai người đắc cử, cộng đồng Hàn kiều tại Mỹ đã có thể lấp được chỗ trống trên vũ đài chính trị trung ương trong suốt 20 năm qua. Đặc biệt, khác với cựu Hạ nghị sĩ Kim Chang-jun, hai nghị sĩ đắc cử lần này đều trưởng thành và học tại Mỹ. Do đó, vai trò của hai nhân vật này dự đoán sẽ được mở rộng hơn trong chính trường tại Mỹ.