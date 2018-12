Lạm phát duy trì mức tăng 2% trong hai tháng liên tiếp

Yếu tố chính khiến tỷ giá tiêu dùng tại Hàn Quốc đạt mức tăng 2% trong hai tháng liên tiếp so với cùng kỳ năm ngoái là do các mặt hàng nông, thủy sản và chăn nuôi, cùng các mặt hàng xăng dầu đều tăng giá. Đặc biệt, vật giá tăng cao, cùng với tình hình kinh tế bất ổn, dự báo sẽ còn khiến các hộ gia đình ngày càng khó khăn hơn. Ngoài ra, cũng có nhiều lo ngại cho rằng tiêu dùng trì trệ sẽ khiến tiềm lực kinh tế suy giảm.





Chỉ số giá tiêu dùng tăng

Chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 11 giảm 0,7% so với tháng trước, nhưng lại tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoại trừ các mặt hàng có giá cả biến động trong thời gian ngắn như nông sản, thủy sản, chăn nuôi và xăng dầu, đa số các mặt hàng khác đều có mức tăng ở ngưỡng 1%. Giá nông sản tăng đến 14,4%, trong khi các loại rau có mức tăng là 14,1%. Giá mặt hàng chăn nuôi giảm 1,5%, song do giá nông sản tăng quá cao, đã kéo giá nông sản, thủy sản và chăn nuôi tăng đến 7,5%. Giá xăng, dầu cũng tăng tới 6,5%. Nhờ vào quyết định giảm khoảng 15% thuế xăng, dầu trong vòng 6 tháng của Chính phủ bắt đầu có hiệu lực từ đầu tháng 11 vừa qua, mức tăng của mặt hàng này đã bị kìm lại đáng kể. Các đối tượng được giảm thuế gồm có xăng, dầu diesel và khí hóa lỏng (LPG). Tuy nhiên, dầu hỏa lại không thuộc đối tượng giảm thuế, dù đây là loại nhiên liệu được dùng phổ biến. Bên cạnh đó, giá than đá dùng làm nhiên liệu đốt cũng tăng 15%. Tình hình giá tiêu dùng tăng cao đã tạo thêm gánh nặng cho người dân. Chỉ số giá sinh hoạt cũng tăng 2,1% so với một năm trước. Đây là chỉ số được tính dựa trên 141 danh mục mặt hàng chiếm tỉ trọng lớn trong tiêu dùng của người dân, phản ánh giá cả mà người tiêu dùng cảm nhận được.





Cam kết của Chính phủ

Mặt khác, trong quý III năm nay, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế của Hàn Quốc và Tổng thu nhập quốc dân (GNI) thực tế đều tăng trưởng lần lượt là 0,6% và 0,7%. Điều này cho thấy tỷ lệ tăng giá tiêu dùng cao hơn rất nhiều so với tỷ lệ tăng trưởng kinh tế và tỷ lệ tăng thu nhập của người dân. Hơn nữa, tình trạng hiện tại khiến Hàn Quốc khó có thể đạt được mức tăng trưởng kinh tế trong năm nay như dự báo là 2,7%.

Chính phủ cho rằng nguyên nhân khiến tỷ lệ lạm phát từ tháng 9 tới tháng 11 năm nay ở mức cao là do tác động của tình trạng nắng nóng kéo dài và hiệu ứng cơ sở (Base Effect), đồng thời cam kết sẽ nỗ lực hết sức để ổn định giá cả sinh hoạt cho người dân, như tiếp tục hợp tác với doanh nghiệp để điều chỉnh giá dầu trong nước theo mức giảm của giá dầu quốc tế.