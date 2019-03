Chạm vào tim em (Touch Your Heart)

Tên tiếng Hàn: 진심이 닿다

Thể loại: Phim truyền hình dài tập

Diễn viên: Lee Dong-wook, Yu In-na, Lee Sang-woo, Son Seong-yoon

Đạo diễn: Park Jun-hwa

Kịch bản: Lee Myeong-sook, Cho Bo-rim

Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 6/2/2019

Số tập: 16

Thời lượng mỗi tập: 70 phút

Giới thiệu:

“Chạm vào tim em” là một bộ phim được xây dựng theo mô-tip hài lãng mạn, xoay quanh chuyện tình đẹp như mơ giữa chàng luật sư tài giỏi nhưng không có kinh nghiệm tình trường Kwon Jung-rok (Lee Dong-wook), và cô nàng minh tinh “hết thời” kiêm thư ký “tạm thời” Oh Jin-shim / Oh Yoon-seo (Yu In-na).

Kwon Jung-rok (Lee Dong-wook)

Như bao chàng luật sư xuất hiện trên sóng truyền hình Hàn Quốc từ trước đến nay, Kwon Jung-rok (Lee Dong-wook) cũng là một ví dụ điển hình cho những người nhân danh công lý. Kwon Jung-rok vừa thông minh, lại hết sức đẹp trai, nhưng đồng thời cũng là một “thanh niên nghiêm túc” đúng chuẩn, khi lúc nào cũng “trưng” ra bộ mặt nghiêm nghị, khó ở và đặc biệt là rất tiết kiệm nụ cười. Nhưng có lẽ mọi chuyện đã bắt đầu thay đổi kể từ ngày cô nàng minh tinh hóm hỉnh, đáng yêu Oh Jin-shim / Oh Yoon-seo (Yu In-na) xuất hiện trong cuộc đời anh.





Oh Jin-shim / Oh Yoon-seo (Yu In-na)

Oh Jin-shim / Oh Yoon-seo (Yu In-na) đã từng là một nữ minh tinh hàng đầu làng giải trí Hàn Quốc. Tuy nhiên, sau khi bất ngờ vướng phải scandal đầy oan ức, sự nghiệp của cô bắt đầu tụt dốc thảm hại, thậm chí còn bị buộc phải biến mất khỏi toàn bộ các dự án nghệ thuật trước đó. Tuy phải chịu uất ức, oan khiên, song cô vẫn luôn mạnh mẽ đối diện với dư luận và tìm cách vươn lên dù cho mỗi ngày vẫn luôn có hàng nghìn những bình luận và chỉ trích ác ý về cô trên mạng xã hội. Bỏ qua ngoài tai mọi lời đàm tếu của những kẻ không quen biết, Oh Yoon-seo giờ đây vẫn luôn vui vẻ, lạc quan và quyết tâm làm tốt việc của mình tại văn phòng luật để tìm cơ hội quay trở lại nghiệp diễn mà cô luôn mong ước.

Kim Se-won (Lee Sang-woo)

“Cuộc đời trải hoa hồng” là cách nói chính xác nhất để miêu tả về con người Kim Se-won (Lee Sang-woo). Anh là cậu ấm “ngậm thìa vàng” chính hiệu, nhưng dù không có điều này, Kim Se-won vẫn là một người may mắn khi thông minh đến mức chỉ cần chơi vui chơi mỗi ngày vẫn giữ được thứ hạng cao nhất nhì trường. Sau khi tốt nghiệp đại học, chàng ta cũng dễ dàng tiến thẳng vào một trong những công ty luật hàng đầu Hàn Quốc. Chỉ có duy nhất một điều khiến Kim Se-won “hao tâm tổn trí”, chính là giành giật “người đẹp” Yoo Yeo-reum (Son Seong-yoon) từ trong tay bạn học và cũng là đồng nghiệp Kwon Jung-rok (Lee Dong-wook).

Yoo Yeo-reum (Son Seong-yoon)

Yoo Yeo-reum (Son Seong-yoon) là mối tình đầu của Kwon Jung-rok (Lee Dong-wook), nhưng lại là bạn gái chính thức của Kim Se-won (Lee Sang-woo). Cả ba là bạn học khi còn ngồi trên ghế nhà trường, song so với Jung-rok và Se-won, Yeo-reum thông minh và lanh lợi hơn hẳn khi đỗ kì thi Pháp Lý trước cả hai người bạn của mình. Vốn đã quá thông minh, lại có phần ích kỷ, nên trong tình yêu, Yeo-reum cũng chỉ muốn chọn người đàn ông tốt nhất. Đó là lý do cô chấp nhận làm bạn gái của Se-won. Nhưng cuối cùng, sau hai năm hẹn hò, Yeo-reum cũng “đá bay” Se-won, sau khi biết được bối cảnh quá hoành tráng của anh chàng, vì cô e rằng mình sẽ chịu thiệt thòi trước một gia đình quyền lực như thế. Bởi đối với Yeo-reum, không có gì quan trọng hơn chính bản thân cô.