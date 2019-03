Hàn Quốc được khuyến nghị lập ngân sách bổ sung quy mô lớn

Báo cáo phân tích tình hình nền kinh tế Hàn Quốc của nhóm nhiệm vụ Hàn Quốc thuộc Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) gồm có hai nội dung chính. Đầu tiên là khuyến nghị cần thiết phải có ngân sách bổ sung với quy mô lớn để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong năm nay. Thứ hai là nhận định nền kinh tế Hàn Quốc đang phải đối mặt với những khó khăn bùng nổ về mặt cơ cấu.





Đề xuất lập ngân sách bổ sung quy mô 9.000 tỷ won

Quy mô ngân sách bổ sung mà IMF đề xuất là phải chiếm hơn 0,5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), tương đương với 9.000 tỷ won (gần 8 tỷ USD). Con số này cao gấp 2,3 lần so với ngân sách bổ sung trong năm ngoái với quy mô 3.800 tỷ won (hơn 3,35 tỷ USD), nhưng vẫn chưa bằng 11.200 tỷ won (gần 10 tỷ USD) của năm 2017. Đồng thời, Quỹ tiền tệ quốc tế nhấn mạnh Hàn Quốc cần phải lập ngân sách bổ sung càng sớm càng tốt. IMF cũng khuyến cáo Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) cần phải nới lỏng chính sách tiền tệ một cách rõ ràng hơn.

Về phần mình, Chính phủ Hàn Quốc vẫn giữ lập trường bảo lưu về quyết định lập ngân sách bổ sung. Bởi Chính phủ đã lập ngân sách cho năm nay với quy mô siêu lớn là 470.000 tỷ won (hơn 414,8 tỷ USD). Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki nhận định nếu cân nhắc lập ngân sách bổ sung, thì cũng phải đồng thời tiến hành đánh giá tình hình kinh tế.





Nghi ngờ về hiệu quả của ngân sách bổ sung

Nhiều ý kiến bày tỏ nghi ngờ liệu rằng ngân sách bổ sung có thể vực dậy nền kinh tế được hay không. Kinh tế Hàn Quốc hiện tại đang gặp khó khăn chồng chất khi xuất khẩu đang trên đà giảm và nhu cầu nội địa cũng đang trong tình trạng trì trệ. Tính từ đầu tháng 3 cho đến ngày 10/3, xuất khẩu đạt được 11 tỷ USD, giảm đến 19,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức giảm trong ngành xuất khẩu đang ngày càng lớn dần, từ 1,2% vào tháng 12 năm ngoái, lên 5,8% vào tháng 1 năm nay và 11,1% vào tháng 2 vừa qua. Nguyên nhân lớn nhất là do những yếu tố biến động ở cả trong và ngoài nước như tình hình kinh tế thế giới bất an. Do đó, hiệu quả của ngân sách bổ sung đang bị đặt ra nghi vấn.

Bên cạnh đó, vấn đề mang tính cơ cấu về trung và ngắn hạn được IMF chỉ ra cũng là một trong những yếu tố dẫn đến việc không thể khẳng định chắc chắn được hiệu quả của ngân sách bổ sung. Sự trì trệ của kinh tế Hàn Quốc hiện tại được phân tích là do có nguyên nhân lớn từ vấn đề mang tính cơ cấu. Vấn đề mang tính cơ cấu mà IMF chỉ ra lần này chính là tính cứng nhắc của thị trường lao động, cùng với sự phân hóa sâu sắc giữa các tập đoàn lớn với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Hàn Quốc. Ngoài ra, hoạt động kinh tế của lao động nữ giới cũng được cho là còn ít.





Dự đoán khả năng lập ngân sách bổ sung

Tóm lại, những phân tích và khuyến nghị của Quỹ tiền tệ quốc tế đã phản ánh được tình hình không mấy sáng sủa của kinh tế Hàn Quốc. Nhóm nhiệm vụ Hàn Quốc của IMF nhận định kinh tế Hàn Quốc có nền tảng vững chắc. Tuy nhiên, Hàn Quốc khó có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng 2,6% đến 2,7% mà Chính phủ đã đề ra trong năm nay. Do đó, IMF khuyến nghị Chính phủ Hàn Quốc cần phải rót thêm tài chính, vực dậy kinh tế, xúc tiến cải tổ cơ cấu về trung và dài hạn.

Bất chấp việc Phó Thủ tướng Hong Nam-ki nói về việc bảo lưu quyết định lập ngân sách bổ sung, khả năng lập ngân sách bổ sung cũng không hề thấp. Bởi nếu tình hình kinh tế vẫn tiếp tục trì trệ, Chính phủ không có nhiều biện pháp chính sách để huy động. Do đó, theo thời gian, Chính phủ sẽ càng không thể không tránh khỏi việc phải lập ngân sách bổ sung. Ngoài ra, việc nới lỏng chính sách tiền tệ, cụ thể là giảm lãi suất, cũng không hề đơn giản. Nếu xét vào những yếu tố như mức chênh lệch lãi suất giữa Hàn Quốc với Mỹ, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc khó có thể thay đổi mức lãi suất hiện hành.