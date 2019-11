The Book of Us : Entropy (DAY6)

Ca sĩ / Nhóm nhạc : DAY6 (데이식스)

Tên album / Đĩa đơn : The Book of Us : Entropy

Ngày phát hành : 22/10/2019





Ca khúc

01. Deep in love

02. Sweet Chaos

03. EMERGENCY

04. Rescue Me

05. 365247

06. 지금쯤 (Khoảng bây giờ)

07. 아야야 (Ayaya)

08. Not Fine (나빠) (Tồi tệ)

09. 막말 (Nói bừa)

10. Not Mine

11. 마치 흘러가는 바람처럼 (Như cơn gió thoáng qua)





Giới thiệu

Ban nhạc tài năng đến từ nhà JYP – DAY6 đã có màn trở lại đầy ngoạn mục với album đầy đủ mang tên “The Book of Us : Entropy” vào lúc 6 giờ chiều ngày 22/10 (giờ địa phương), chỉ 3 tháng sau khi phát hành album mini “The Book of Us : Gravity”.





Kể từ khi ra mắt, DAY6 liên tục phá kỉ lục của chính họ khi các album sau đều có doanh số vượt xa album trước. Điều này đã chứng tỏ sự trưởng thành trong phóng cách lẫn cá tính âm nhạc của các chàng trai. Bằng giọng hát mang đậm cá tính và cảm xúc chỉ có ở DAY6, nhóm đã được công chúng ưu ái đặt cho biệt danh “믿듣데” (viết tắt của “믿고 듣는 데이식스”), tạm dịch “(âm nhạc) DAY6 rất đáng tin và đáng nghe”.





“Entropy” trong tựa đề album có nghĩa là sự hỗn loạn, với ý nghĩa tình yêu đến làm đảo lộn cuộc sống của chúng ta. Album có tổng cộng 11 bài hát đa dạng thể loại và màu sắc âm nhạc. Từ ca khúc đầu tiên cho đến ca khúc thứ 6 là giai đoạn tình yêu tiến triển sâu đậm nhất. Đến nhạc phẩm thứ 7 trở đi, mọi thứ dần lắng xuống, mối quan hệ trở nên nguội lạnh với những cảm xúc phức tạp và đối lập nhau.





Bài hát chủ đề “Sweet Chaos” là một bản Swing kết hợp với âm thanh bùng nổ của chất liệu Punk Rock. Bài hát này có nhịp độ nhanh nhất trong tất cả các ca khúc DAY6 từng thể hiện từ trước đến nay, tạo sự hưng phấn tột độ cho người nghe. Ca khúc miêu tả cảm xúc vừa ngọt ngào, vừa hỗn loạn đầy nghịch lý của tình yêu – điều làm đảo lộn cuộc sống của chúng ta.