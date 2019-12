Hyun-ah lần đầu chia sẻ về những khó khăn đằng sau ánh hào quang sân khấu

© YONHAP News

Làm nghệ sĩ chưa bao giờ là một việc dễ dàng. Không chỉ có ngoại hình long lanh, tài năng vượt trội là đủ, mà họ còn phải có “tinh thần thép” để gánh chịu những sức ép từ luận, công chúng. Mới đây, “Nữ hoàng sexy” của K-pop, Hyun-ah đã có những chia sẻ rất thật lòng về sự thật đằng sau ánh hào quang, thông qua trang mạng xã hội cá nhân ngày 28/11 vừa qua.





Theo đó, Hyun-ah bộc bạch rằng, cô nàng đã từng được chuẩn đoác mắc bệnh trầm cảm và rối loạn hoảng sợ. Đến tận bây giờ vẫn phải tiếp nhận điều trị 2 tuần 1 lần đều đặn. Nữ ca sĩ đã đến bệnh viện kiểm tra sau nhiều lần ngất xỉu khi tiếp xúc với nhiều người và phát hiện ra đó là do dây thần kinh phế vị, đây được xem là một triệu chứng rối loạn thần kinh tự động. Người mắc phải chứng bệnh này thường ngất xỉu do nhiều lý do khác nhau như căng thẳng, nhìn thấy máu. Việc này diễn ra thường xuyên sẽ gây tổn hại đến các hoạt động của nghệ sĩ do đặc thù công việc.





Hyun-ah cũng gửi lời xin lỗi vì đã khiến mọi người phải lo lắng khi nói ra chuyện mình bị bệnh: “Tôi không muốn nói cho bất kỳ ai biết việc mình bị ốm. Tôi cho rằng sẽ thật tốt nếu cứ giữ bí mật việc này trong thời gian dài. Nhưng mỗi khi ngã xuống, bản thân tôi lại tự day dứt trong lòng và cảm thấy vô cùng có lỗi với tất cả. Xin lỗi mọi người”, đồng thời thể hiện quyết tâm: “Tôi thành thật chia sẻ câu chuyện của mình bởi vì tôi muốn lòng mình nhẹ nhõm hơn dù chỉ là một chút. Tuy đã cẩn trọng nhưng tôi không muốn giấu giếm, thậm chí còn lấy hết dũng khí để nói với mọi người. Trong tương lai, tôi sẽ tiếp tục sống một cách mạnh mẽ”.





Theo concept sexy đầy táo bạo, Hyun-ah đã phải hứng chịu rất nhiều gạch đá với những lý do “từ trên trời rơi xuống”. Thêm vào đó là những bình luận ném đá sau khi cô tuyên bố hẹn hò với nam thần tượng kém tuổi DAWN. Phải nói rằng cô nàng đã gặp rất nhiều sóng gió trong suốt những năm hoạt động nghệ thuật. Hy vọng sau những dòng tâm sự của Hyun-ah, công chúng sẽ có một cái nhìn khác về những nỗi đau mà nghệ sĩ phải gánh chịu. Đừng ném đá họ vô cớ, bởi những bình luận ác có thể sẽ giết chết họ bất cứ lúc nào.