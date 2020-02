Phe bảo thủ trong chính giới Hàn Quốc thúc đẩy hợp nhất

Nghị sĩ Yoo Seung-min đề nghị đảng đối lập hợp nhất để thành lập một chính đảng bảo thủ mới

Công cuộc tái thiết phe bảo thủ đã bắt đầu bước vào cục diện mới khi đảng Hàn Quốc tự do và đảng “Bảo thủ mới” thảo luận hợp nhất. Nghị sĩ Yoo Seung-min thuộc đảng Bảo thủ mới đã đề xuất phương án sáp nhập hai đảng trên và thành lập một chính đảng mới. Đồng thời, ông Yoo Seung-min cũng tuyên bố sẽ không tham gia tranh cử chức nghị sĩ trong cuộc Tổng tuyển cử ngày 15/4 tới. Nghị sĩ Yoo cũng cam kết sẽ không đòi hỏi quyền đề cử, rà soát ứng cử viên nghị sĩ, cổ phần của đảng và chức danh nào trong đảng. Tức là ông Yoo thể hiện quyết tâm sẽ từ bỏ toàn bộ quyền lợi của mình để hướng tới mục tiêu hợp nhất phe bảo thủ. Trong cuộc họp báo, nghị sĩ Yoo Seung-min cho biết hợp nhất phe bảo thủ nhằm ngăn chặn Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in lạm dụng đến mức làm cạn kiệt nguồn vốn nhà nước. Ông Yoo một lần nữa nhấn mạnh “Ba điều kiện tái thiết phe bảo thủ” đã được đưa ra tháng 10 năm ngoái. Điều kiện thứ nhất là chấp nhận cựu Tổng thống Park Geun-hye bị phế truất và kết thúc tranh cãi về vấn đề này. Thứ hai là hướng tới thành lập một phe bảo thủ mang tính cải cách, và thứ ba là “dỡ bỏ nhà cũ và xây nhà mới”.





Dẹp bỏ yếu tố khiến phe bảo thủ chia rẽ

Sự chia rẽ sâu sắc trong phe bảo thủ xuất phát từ việc cựu Tổng thống Park bị luận tội và phế truất. Khi đó, những nghị sĩ thân cận với nghị sĩ Yoo Seung-min đã tán thành Quốc hội luận tội Tổng thống Park. Sau đó, các nghị sĩ thuộc phe thân ông Yoo hợp tác với phe thân cựu nghị sĩ Ahn Cheol-soo để thành lập “Đảng Tương lai chính nghĩa”. Trong cuộc Tổng tuyển cử năm 2016, đảng này đã trở thành đảng lớn thứ ba tại Quốc hội. Song gần đây, đảng Tương lai chính nghĩa bị chia rẽ bởi bất hòa nội bộ và 8 nghị sĩ bao gồm nghị sĩ Yoo Seung-min tách khỏi đảng Tương lai chính nghĩa để thành lập đảng mới. Trong khi đó, cựu nghị sĩ Ahn Cheol-soo đang thúc đẩy ra mắt đảng “Quốc dân”. Như vậy, có thể nói đảng Tương lai chính nghĩa chỉ còn lại Chủ tịch Sohn Hak-kyu và đang đứng trước nguy cơ sụp đổ.





Tìm cách giành lại sự ủng hộ của cử tri quay lưng với chính phủ đương nhiệm

Theo cuộc thăm dò ý kiến cử tri trước thềm Tổng tuyển cử tháng 4 tới, số cử tri không ủng hộ đảng nào tiếp tục tăng, trong bối cảnh đảng đối lập lớn nhất Hàn Quốc tự do không nhận được ủng hộ của cử tri quay lưng với chính quyền đương nhiệm. Do vậy, phe bảo thủ đang rất mong muốn hợp nhất để thoát khỏi tình trạng này. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng việc ra mắt một đảng mới không khác gì đảng cũ sẽ khó nhận được sự ủng hộ của người dân. Điều kiện “hướng tới thành lập một phe bảo thủ có tính cải cách” nghị sĩ Yoo Seung-min đưa ra được cho là nhằm đáp ứng yêu cầu của người dân. Mặc dù các nghị sĩ đều nhất trí thành lập phe bảo thủ có tính cải cách, nhưng đi vào cụ thể lại có nhiều ý kiến trái ngược nhau. Đặc biệt, vấn đề phế truất cựu Tổng thống Park là “rào cản” lớn nhất để phe bảo thủ hợp nhất, vì phe thân với nghị sĩ Yoo - những người đứng ra luận tội bà Park, và các nghị sĩ có thái độ cứng rắn của đảng Hàn Quốc tự do vẫn tỏ ra lạnh nhạt với nhau. Theo đó, nghị sĩ Yoo kêu gọi chấp nhận việc cựu Tổng thống Park Geun-hye bị phế truất nhằm hai mục tiêu là thừa nhận tính xác đáng và khép lại vụ việc này. Tức là ông Yoo muốn kết thúc tranh cãi về việc bà Park bị phế truất khỏi vị trí Tổng thống để hướng tới mục tiêu giành thắng lợi trong cuộc Tổng tuyển cử sắp tới. Việc nghị sĩ Yoo Seung-min đề nghị đảng Hàn Quốc tự do và đảng Bảo thủ mới cùng thành lập một chính đảng mới, và việc Chủ tịch đảng Hàn Quốc tự do Hwang Kyo-ahn hoan nghênh lời đề nghị này đã khiến cuộc thảo luận hợp nhất phe bảo thủ rẽ sang một hướng mới. Như vậy, dư luận đang quan tâm liệu việc hợp nhất phe bảo thủ chỉ là cách để giành chiến thắng trong cuộc Bầu cử Quốc hội, hay sẽ là cơ hội để phe bảo thủ thực hiện đổi mới?