MONSTA X chuẩn bị ra mắt show truyền hình thực tế mới

ⓒ STARSHIP ENT

Ứng dụng xem video trực tuyến Seezn ngày 18/5 đã thông báo về chương trình truyền hình thực tế mới với nhóm MONSTA X mang tựa đề “MONSTA X Is on Vacation Right Now” (tạm dịch: MONSTA X đang trong kỳ nghỉ).

Theo đó, các clip ngắn về chương trình sẽ được hé lộ vào 11 giờ tối 21 và 28/5 (giờ Hàn Quốc). Clip giới thiệu số đầu tiên sẽ ra mắt vào 11 giờ tối 4/6 (giờ Hàn Quốc).

Chương trình sẽ chính thức lên sóng vào 6 giờ chiều 10/6 (giờ Hàn Quốc), và phát sóng các tập mới vào thứ Tư và thứ Năm hàng tuần.

Trong poster quảng bá chương trình, 5 thành viên MONSTA X ngồi cùng nhau trước một ngôi nhà truyền thống Hàn Quốc, tất cả đều nở nụ cười tươi và cầm trên tay hình ảnh của dụng cụ nấu ăn, hộp bỏng ngô, micro và vợt cầu lông.

MONSTA X dự kiến comeback ngày 26/5 với album mini “FANTASIA X”, sau khi hoãn lịch trình cũ là 11/5 do chấn thương của thành viên Shownu.