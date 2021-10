[Vietnam Reaction] 8Kpop #31 – 색안경 (Stereotype) (STAYC) 보기만해도 ✨청량미 한도초과✨

**8Kpop - Góc "tám" đủ thứ chuyện về Kpop của KBS WORLD Radio**





- STAYC girls it’s going down~~

- Bớt định kiến và "đừng nhìn mặt bắt hình dong"

- Cùng tăng "mood" vô hạn với 2 MC nhé!





Bản dịch lời bài hát 색안경(Định kiến, Stereotype) (STAYC):





[Lời 1]

Em có điều muốn nói,

Anh có muốn em chia sẻ nó với anh không?





STAYC girls it’s going down.





Hôm nay em có phần lộ liễu hơn mọi ngày

Em thấy mọi người ai cũng ngắm nhìn em

Không hiểu sao càng thấy vậy,

Em càng tự tin hơn nhiều, đời bỗng vui lên hẳn

Em xõa tóc bồng bềnh và lướt qua bất cứ đâu

Để hương nước hoa ngọt ngào lan tỏa. Yeah

Em luôn yêu cách mình ăn diện

Và yêu thích cái đẹp nữa, nhưng nghe em nói đã. Yeah





[Điệp khúc 1]

Em biết rõ mình trông thế nào mà

Có thể trông thật xinh đẹp hoặc có thể táo bạo

Cũng dễ hiểu nhầm là em đang thả thính anh

Nếu vậy thì em xin lỗi nhưng mà…





[Điệp khúc 2]

Anh đừng nhìn em qua mắt kính nhuộm màu kia

Em là một cô gái rất khác

Anh nên biết rõ là dù vẻ bề ngoài trông có rực rỡ vậy nhưng em vẫn luôn lo sợ

Em là gái ngoan mà, yeah

Sẽ thật nghẹt thở nếu anh ôm em chặt quá

Có thể em vẫn hơi vụng về

Đừng nhìn em qua mắt kính nhuộm màu kia

Oh Baby baby baby





[Lời 2]

Em cực thích ăn mặc táo bạo. Like it uh huh

Muốn là người nổi bật nhất và ăn mặc mọi thứ. Yeah

Nhiều khi em còn chả hiểu nỗi bản thân mình, cơ mà…





[Lặp lại điệp khúc 1&2]





[Lời 3]

Được rồi, được mà. Đây chỉ là vẻ bên ngoài của em thôi

Oh why oh why. Đừng đánh giá em qua ánh mắt ấy.





Oh “em” khi không hề chưng diện

Oh “em” vốn đã thế từ đầu

Xin anh hãy thích em, con tim em vẫn còn rất yếu đuối

Mong anh hãy hiểu rõ cho





[Lặp lại điệp khúc 2]