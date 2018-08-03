وزير الخارجية الكوري الشمالي يتوجه لإيران

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توجه وزير الخارجية الكوري الشمالي "ري يونغ هو" إلى إيران بعد اختتام مشاركته في اجتماعات منتدى آسيان للأمن الإقليمي في سنغافوره.وكان الوزير "ري" قد أعرب عن أسفه لموقف الولايات المتحدة تجاه قضية الإعلان عن انتهاء الحرب الكورية.ويرى المراقبون السياسيون أن زيارة الوزير الكوري الشمالي لإيران تستهدف التأكيد على أهمية علاقات الصداقة بين بيونغ يانغ وطهران، وإظهار أسف بيونغ يانغ لانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران وإعادة فرض العقوبات عليها، كما تستهدف إظهار عدم رضائها عن المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة بشأن نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.ومن جانبها، قالت صحيفة "رودونغ شين مون" الناطقة باسم حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية إن بيونغ يانغ أظهرت حسن نيتها وشهامتها من خلال تفكيك موقع للاختبار النووي وإعادة رفات الجنود الأمريكيين، لكن واشنطن تؤكد على أهمية تحسين العلاقات مع كوريا الشمالية شفويا دون تنفيذ أي شيء لتحقيق ذلك.وأضافت الصحيفة أن الإدارة الأمريكية تعود للوراء من خلال الاعتماد على سياسات العقوبات والضغوط على كوريا الشمالية، مطالبة الولايات المتحدة باتخاذ إجراءات بالمثل، بما في ذلك رفع العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ.