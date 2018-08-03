نائب رئيس الوزراء يزور مصنع سام سونغ لأشباه الموصلات

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قام نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية "كيم دونغ يون" بزيارة اليوم الاثنين لمصنع سام سونغ لأشباه الموصلات في مدينة بيونغ تيك.والتقى الوزير "كيم" خلال هذه الزيارة بـ"لي جيه يونغ" نائب رئيس شركة "سام سونغ" للإلكترونيات، واستمع منه للصعوبات التي تواجهها "سام سونغ" .كما تم خلال اللقاء بحث القضايا المتعلقة بخلق جو ملائم لتحقيق النمو الابتكاري من خلال التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، وسبل توفير وظائف جديدة للشباب، وتطوير محركات نمو جديدة.وحضر لقاء اليوم نواب وزراء العلوم والتكنولوجيا والمعلومات والاتصالات، والتوظيف والعمل، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وعدد من كبار مسؤولي شركة "سام سونغ" للإلكترونيات والشركات المتعاونة معها.وكان من المتوقع أن تعلن "سام سونغ" عن خطة للاستثمار والتوظيف في أثناء لقاء اليوم إلا أنها قررت تأجيل ذلك الإعلان إلى وقت لاحق.