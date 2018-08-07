الحكومة تخفض أسعار الكهرباء للمنازل مؤقتا بسبب الموجة الحارة

Photo : YONHAP News

قررت الحكومة الكورية تنفيذ تخفيض مؤقت على أسعار الكهرباء التصاعدية المطبقة على المنازل في شهري يوليو وأغسطس، من أجل تخفيف أعباء فواتير الكهرباء، وسط موجة الحر الشديدة والممتدة خلال هذا الصيف.وكشف وزير الطاقة "بيك أون كيو" عن هذه الخطة اليوم الثلاثاء خلال اجتماع بين مسؤولين حكوميين ونواب عن الحزب الديمقراطي الحاكم بشأن سبل التعامل مع الطقس الحار غير المسبوق.وتتوقع الحكومة أن تؤدي هذه الخطوة إلى تخفيض فواتير الكهرباء بنسبة 19.5% في المتوسط لكل أسرة، وبما يصل مجموعه إلى 276 مليار وون.وقال الوزير إن الحكومة سوف تتخذ إجراءات لمساعدة الطبقات الضعيفة اجتماعيًّا على التعامل مع درجات الحرارة المرتفعة.الجدير بالذكر أن كوريا الجنوبية تطبق معدلات تصاعدية لكهرباء المنازل فقط، حيث ترتفع أسعار الكهرباء مع ارتفاع الاستهلاك.وقد دعا الرئيس مون جيه إين أمس الاثنين إلى سرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لمعالجة مخاوف الأسر من ارتفاع فواتير الكهرباء، وزيادة التخفيضات للأسر ذات الدخل المنخفض.