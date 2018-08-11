الصليب الأحمر يرسل فريق إغاثة إلى الشمال للمساعدة في مواجهة موجة الحر

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أفادت إذاعة "راديو آسيا الحرة" يوم السبت أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أوفدت فريق إغاثة إلى كوريا الشمالية يوم الجمعة بعد التحقق من الأضرار الناجمة عن موجة الحر.وقد أبلغ الصليب الأحمر المكتب الإقليمي لإفريقيا عن إرسال فريق إغاثة من الصليب الأحمر السويدي إلى كوريا الشمالية. وأوضحت الوكالة أن موجة الحر يمكن أن تهدد صحة الكوريين الشماليين المعرضين للخطر.و يخطط فريق الإغاثة لتركيب 20 مضخة مياه محمولة في مناطق بكوريا الشمالية حيث الجفاف الشديد.كما قام الصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بتسليم ما قيمته 240 مليون وون من أموال الإغاثة للصليب الأحمر الكوري الشمالي.وستُستخدم الأموال لدعم أكثر من 13 ألف كوري شمالي يعانون من حالة الجفاف ودرجات الحرارة العالية.في الأسبوع الماضي، قدم الصليب الأحمر الكوري الشمالي تقريرا رسميا إلى فرع بيونغ يانغ للاتحاد الدولي للصليب الأحمر. وجاء في التقرير أن موجة الحر تؤثر تأثيرا خطيرا على الزراعة في جنوب بيونغان ومقاطعات هامغيونغ الجنوبية، وتسببت أيضا في وقوع إصابات مرتبطة بضربات الشمس.