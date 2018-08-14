سيول تُطلِع واشنطن على نتائج المحادثات رفيعة المستوى بين الكوريتين

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عقدت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" محادثات هاتفية مع نظيرها الأمريكي "مايك بومبيو" اليوم الثلاثاء، حول نتائج الاجتماعات رفيعة المستوى التي عُقِدت بين الكوريتين أمس الاثنين.وقالت وزارة الخارجية في سيول إن كانغ أطلعت وزير الخارجية الأمريكي بالتفصيل على المحادثات بين الكوريتين التي اتفقتا فيها على عقد قمة في بيونغ يانغ في سبتمبر.كما ناقش الجانبان التحسن الأخير في العلاقات بين الكوريتين، بما في ذلك افتتاح مكتب الاتصال عبر الحدود.وقالت الوزارة إن كانغ وبومبيو اتفقا على مواصلة العمل عن كثب لتحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، وإقامة السلام الدائم في المنطقة.