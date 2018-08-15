إقامة مراسم خاصة لعيد الاستقلال ال73 اليوم

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أقيمت مراسم خاصة لعيد الاستقلال اليوم في المتحف المركزي الوطني احتفالا بمرور 73 عاما على استقلال كوريا من الاستعمار الياباني.وحضر المراسم التي بدأت في الساعة العاشرة صباح اليوم حوالي 2200 شخص بمن فيهم مساهمون في الاستقلال وأسرهم والسفراء الأجانب لدى كوريا والمواطنون العاديون.قامت الحكومة بتوزيع جوائز على 177 مساهما في الاستقلال بمن فيهم حفيد المناضل الكوري الراحل "تشوي بيونغ كوك".صرحت وزارة الإدارة والأمن بأنها استغلت مراسم عيد الاستقلال الثالثة والسبعين ومراسم تأسيس الحكومة الكورية السبعين كفرصة للإعراب عن التمنيات بالسلام في شبه الجزيرة الكورية والسلام في مختلف دول العالم.من ناحية أخرى، يقام حاليا معرض خاص للسجلات الوطنية احتفالا بمرور 70 عاما على إنشاء الحكومة الكورية بالقرب من منطقة مراسم عيد الاستقلال.