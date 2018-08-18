ارتفاع أسعار البنزين والديزل للأسبوع السابع على التوالي

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تستمر أسعار البنزين والديزل المحلية في الارتفاع للأسبوع السابع على التوالي، لتصل إلى أعلى مستوياتها هذا العام.وفقًا لموقع Opinet الخاص بمعلومات أسعار النفط الذي تديره شركة النفط الوطنية الكورية، ارتفع سعر البنزين العادي بمعدل 1.9 وون إلى أكثر من 1618 وون للتر خلال الأسبوع الثالث من شهر أغسطس، ما يعتبر أعلى مستوى منذ أواخر عام 2014.كما ارتفع سعر الديزل بمعدل 1.9 وون إلى أكثر من 1419 وون للتر في الأسبوع الماضي، ما يعد أيضا المعدل الأعلى منذ عام 2014.وأوضحت مؤسسة النفط الوطنية أن أسعار النفط العالمية قد تراجعت مؤخرا بسبب زيادة المخزون في الولايات المتحدة، ولكن ارتفعت الأسعار المحلية نتيجة للارتفاع الذي شهدته أسعار النفط العالمية في الأسابيع السابقة.