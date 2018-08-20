كوريا الجنوبية تنال الفضية في الرماية بالبندقية تخصص 10 أمتار سيدات

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فازت الرامية الكورية الجنوبية "تشونغ اون هيه" اليوم الاثنين بالميدالية الفضية في منافسات الرماية بالبندقية الهوائية تخصص 10 متر سيدات ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة المقامة في اندونيسيا.سجلت تشانغ 248.6 نقطة لتحتل المركز الثاني خلف الصينية "تشاو ريوجو"، التي حصدت الذهب مسجلة رقما قياسيا في دورة الألعاب الآسيوية بمجموع 250.9 نقاط، بينما حصل "ناندينزايا جانخوياغ" من منغوليا على الميدالية البرونزية بمجموع 227.4 نقاط.هذه ثاني ميدالية لكوريا الجنوبية في الرماية اليوم. كما منح الثنائي "لي دي-ميونغ" و "كيم مين-جونغ" كوريا الجنوبية الميدالية الفضية في منافسات الزوجي المختلط في ذات التخصص.