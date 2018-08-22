الاقتصادية السلطات الكورية تنظر في مزاعم بوجود ممارسات تمييزية من قبل مصنعي السيارات الأجنبية

قال رئيس لجنة التجارة العادلة الكورية، المعنية بتنظيم التجارة ومكافحة الاحتكار، إنه سينظر في شكوك حول قيام شركات تصنيع السيارات الأجنبية بالتمييز ضد الزبائن الكوريين الجنوبيين في التعويضات الممنوحة لهم عن العيوب المكتشفة في سياراتهم.

أدلى رئيس لجنة التجارة العادلة "كيم سانغ-جو" بهذا التصريح في جلسة برلمانية يوم الثلاثاء بعدما دعا البرلماني "تشونغ تي-أوك" الحكومة إلى التحرك للتعامل مع الممارسات التمييزية من جانب شركات صناعة السيارات الأجنبية.

وقدم تشونغ سلسلة حرائق سيارات BMW الأخيرة في كوريا الجنوبية مثالا، قائلا إن الشركة الألمانية لصناعة السيارات استدعت سياراتها في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في العام الماضي بسبب عيوب مماثلة، لكنها لم تتخذ مثل هذه الخطوة في كوريا الجنوبية إلا هذا العام.

وأضاف النائب أن شركة مرسيدس بنز لم تفي بوعدها الذي قطعته في العام الماضي باستدعاء السيارات المشكوك في وجود عيوب بها، متعذرة بنقص في قطع الغيار الضرورية.

وأوضح أيضا بأن شركة فولكس فاغن أعطت قسيمة بقيمة مليون وون لا غير لزبائنها الكوريين الجنوبيين عقب فضيحة الغش التي طالتها العام الماضي، في حين أن تعويضاتها للمستهلك الأمريكي فاقت تلك القيمة بنحو 11 مرة.

وردا على كل هذه الملاحظات، قال رئيس لجنة التجارة العادلة إنه سيراجع بعناية إمكانية تطبيق القوانين ذات الصلة على مثل هذه القضايا، موضحا أنه يتعين على وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل التعاون في فحص التدابير الضرورية.



