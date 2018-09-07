الحكومة الكورية تهدف إلى خلق 108 آلاف فرصة عمل بحلول عام 2022

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قالت اللجنة الرئاسية المختصة بخلق فرص العمل إنها ستوفر 108 آلاف وظيفة جديدة في مجالات الصحة الحيوية والبرمجيات والملكية الفكرية، حتى عام 2022، موضحة أنها ستعمل لتحقيق هذا الهدف بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة العلوم، والمكتب الكوري للملكية الفكرية.ويذكر أن مجال الصحة الحيوية يبرز كصناعة أساسية في المجتمع الكوري الذي يعاني من زيادة نسبة الشيخوخة، كما تعد البرمجيات بمثابة محرك لخلق المزيد من الوظائف للشباب، بينما تقدم الملكية الفكرية ميزة تنافسية شاملة للأعمال في البلاد.وتدعو الخطة إلى قيام وزارة الصحة بإنشاء 42 ألف وظيفة، ورعاية 10 آلاف موظف، من خلال تطوير المعدات الصيدلية والطبية ومستحضرات التجميل.كما تدعو الخطة وزارة العلوم إلى خلق 20 ألف وظيفة، ورعاية 44 ألف فرد من الموهوبين في مجال البرمجيات، بينما يستهدف المكتب الكوري للملكية الفكرية خلق حوالي 50 ألف وظيفة بشكل مباشر أو غير مباشر.ولتحقيق هذه الأهداف، تخطط اللجنة الرئاسية لضخ ما يقرب من 619 مليار وون في الوكالات الحكومية الثلاث خلال العام القادم.الجدير بالذكر أن عدد الأشخاص الذين لديهم وظائف نما بمقدار 5000 فقط بعد تباطؤ التوظيف في قطاع الخدمات بصورة حادة، نتيجة للتراجع المستمر في التوظيف في قطاع التصنيع.