الرئيس مون يدعو واشنطن وبيونغ يانغ إلى اتخاذ قرار جريء

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دعا الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" كلا من بيونغ يانغ وواشنطن إلى اتخاذ قرار جرئ بناء على رؤية معمقة. جاء ذلك قبل أسبوع واحد من انعقاد القمة بين الكوريتين بهدف تشجيع الطرفين على تنشيط التواصل بينهما بعد أن وافقت الكوريتان والولايات المتحدة على نزع الأسلحة النووية بشكل شامل من شبه الجزيرة الكورية.وفي لقائه مع المبعوث الأمريكي الخاص "ستيفن بيغان"، طالب مون بتحقيق نتائج ناجحة في المفاوضات مع انتهاز هذه الفرصة من جو الحوار الودي بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.كما قال الرئيس مون إنه من الضروري تثبيت العلاقات بين الكوريتين، مشيرا إلى نيته تنفيذ التعاون الاقتصادي بين الطرفين عبر تخفيف التوتر العسكري.ومن ناحية أخرى، تقدمت الحكومة بمشروع قرار حول بيان " بان مون جوم" إلى البرلمان للموافقة عليه، وذلك بعد مرور 138 يوما من صدور البيان.وكانت الحكومة قد قالت إنها ستحتاج إلى 298 مليارا و600 مليون وون كميزانية إضافية في العام القادم من أجل تنفيذ البيان، بما في ذلك تنفيذ مشروع تحديث السكك الحديدية والطرق في كوريا الشمالية وتنظيم جولات لم شمل الأسر المشتتة بين الكوريتين.ومن جانبه أعاد الرئيس "مون" مطالبة البرلمان بتقديم الدعم بغض النظر عن المصالح الحزبية من أجل إنجاح القضايا الوطنية المهمة.