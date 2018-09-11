السفير الأمريكي يؤكد على ثقة ترامب بوعود الزعيم الكوري الشمالي

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قال السفير الأمريكي في سيول "هاري هاريس" إن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يثق بالتزام الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بالوعود التي قطعها خلال القمة الكورية الشمالية الأمريكية التي عقدت في سنغافوره يوم 12 من شهر يونيو الماضي.جاء ذلك في ندوة نظمت أمس في سيول، حيث ألقى السفير هاريس كلمة قال فيها ردا على سؤال حول إمكانية الثقة بوعود الزعيم الشمالي بخصوص نزع الأسلحة النووية، إن حوالي 760 شهرا قد مضت على انتهاء الحرب الأهلية الكورية، بينما مضت 3 أشهر فقط على القمة الكورية الشمالية الأمريكية، ودعا إلى مراقبة التطورات لفترة أطول.كما أكد أنه يؤمن بالعبارة القائلة: "يمكن للأمل أن يصبح سلاحا في الدبلوماسية"، مشيرا إلى أن كوريا الشمالية ترسل إشارات إيجابية في الوقت الحاضر، كما أنها لم تجر أي تجربة نووية جديدة.وأشار السفير الأمريكي أيضا إلى أن كوريا الشمالية تواجه فرصة للتخلص من الفقر الذي عانت منه خلال ستة عقود، مؤكدا أنه يمكن تحقيق ذلك بشرط أن يفي الزعيم الكوري الشمالية بوعوده. وشدد أيضا على أن العقوبات سوف تستمر حتى تتخذ كوريا الشمالية إجراءات لنزع الأسلحة النووية بشكل قابل للتحقق منه.